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Brandon Clarke, giocatore NBA dei Memphis Grizzlies, muore all'età di 29 anni per sospetta overdose

I Grizzlies giocarono sette stagioni con i Memphis Grizzlies, ma furono fermi per gran parte della stagione a causa di infortuni.

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Brandon Clarke, 29enne giocatore canadese di basket per i Memphis Grizzlies nella NBA, è morto inaspettatamente, hanno confermato la sua squadra e la sua famiglia. Non è stata annunciata la causa della morte, ma si sospetta che si tratti di un'overdose, poiché i paramedici chiamati a casa sua nella San Fernando Valley hanno trovato oggetti per la droga in casa.

Clarke era previsto per comparire all'udienza dopo essere stato arrestato il 1° aprile in Arkansas con accuse tra cui eccesso di velocità e possesso di sostanze controllate.

"Siamo distrutti dalla tragica perdita di Brandon Clarke. Brandon è stato un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora migliore il cui impatto sull'organizzazione e sulla comunità più ampia di Memphis non sarà dimenticato", hanno dichiarato i Grizzlies in una dichiarazione.

Clarke ha giocato tutta la sua carriera con i Grizzlies, anche se inizialmente è stato scelto dagli Oklahoma City Thunder nel draft 2019, come 21ª scelta assoluta, è stato poi venduto ai Grizzlies e nominato MVP della NBA Summer League quell'estate. Una serie di infortuni al ginocchio e al polpaccio gli ha impedito di giocare più di due volte durante la stagione 2025/26.

"Come uno dei membri più longevi dei Grizzlies, Brandon era un compagno di squadra e leader amato che giocava con enorme passione e determinazione. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono con la famiglia, gli amici di Brandon e l'organizzazione dei Grizzlies", ha detto Adam Silver, Commissario NBA.

Brandon Clarke, giocatore NBA dei Memphis Grizzlies, muore all'età di 29 anni per sospetta overdose
Mogami Kariya

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