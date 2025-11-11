Brandon Ingram dei Toronto Raptors è stato multato di $ 25.000 per aver lanciato una bottiglia piena d'acqua

HQ

L'attaccante dei Toronto Raptors Brandon Ingram è stato multato con $ 25.000 per il suo sfogo durante una partita con i Philadelphia 76ers che si è conclusa 130-120, una sconfitta per Toronto domenica scorsa.

Durante una pausa del terzo quarto, Ingram gettò violentemente a terra una bottiglia piena d'acqua, rimbalzando all'indietro e colpendo un addetto alla spalla, colpendo diverse persone, tra cui un cameraman e il suo compagno di squadra Scottie Barnes.

La partita ha dovuto essere ritardata mentre stavano asciugando il campo. Gli è stato dato un fallo tecnico per aver ritardato il gioco. Ha finito per segnare 21 punti in 37 minuti. L'NBA ha successivamente annunciato che gli è stata inflitta una sanzione disciplinare di 25.000 dollari.

I Toronto Raptors sono attualmente noni su 15 nella Eastern Conference, con 5 vittorie e 5 sconfitte. Ingram, 28 anni, è alla sua prima stagione completa con i Toronto Raptors dopo essere stato scambiato nel febbraio 2025 dai New Orleans Pelicans.