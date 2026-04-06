Brandon Sanderson è a metà della sceneggiatura del primo Apple TV film Mistborn prodotto

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Apple TV ha già una serie di progetti molto ammirevole, ma in futuro si espanderà ulteriormente sotto forma di un universo cinematografico dedicato basato sulle opere dell'autore Brandon Sanderson. In particolare, stiamo parlando della serie Mistborn che si inserisce nell'universo più ampio del Cosmere, ed è un progetto che almeno inizialmente presenterà una sceneggiatura creata dallo stesso Sanderson.

Ultimamente, l'autore ha condiviso un enorme aggiornamento sul progetto, sottolineando di essere a metà della sceneggiatura del primo film e di aver ricevuto anche "buoni risappi" da parte di Apple TV su quanto ha consegnato finora.

"La sceneggiatura di Misborn è al 50%. Sto andando avanti su questo, ho ricevuto buoni feedback parlando con lo studio e cose del genere, con Apple, su cosa si aspettano. Non l'hanno ancora letto, ma mi sento davvero bene su come sta andando la storia."

Mistborn è solo uno dei tanti grandi adattamenti che Apple TV ha in cantiere, con lavori ancora in corso (e probabilmente più vicini che più lontani) su un adattamento di Neuromancer, un altro su Berlin Noir e ancora più progetti con Sanderson, incluso uno basato su The Stormlight Archive.

Guarderai l'adattamento Mistborn ?