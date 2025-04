Brandon Sklenar sarebbe aperto a un ritorno come Spencer Dutton di 1923 nello spin-off del 1944

HQ

Finora, due Yellowstone spin-off sono arrivati e conclusi. Prima di tutto c'è stato il vero spettacolo delle origini, 1883, che ha attraversato una stagione, ed è stato poi seguito da 1923. Durante il fine settimana, anche questa serie si è conclusa, con un enorme finale di due ore che ha concluso le sue numerose trame. Dal momento che Paramount non riesce a capire bene come sarà il futuro di Yellowstone ai giorni nostri, potremmo vedere ancora più "prequel" storici?

Questo sembra certamente essere il caso. Variety osserva che è in programma uno spin-off chiamato 1944, con questo set per vedere come la Seconda Guerra Mondiale mette a dura prova il ranch della famiglia Dutton, e se questo spettacolo diventa realtà, potrebbe anche vedere un volto familiare fare la sua apparizione.

Parlando con Brandon Sklenar, noto come Spencer Dutton in 1923, si dice che l'attore sarebbe interessato a riprendere il suo ruolo nel seguito. Nello specifico, afferma:

"Ascolta, so che "1944" è una cosa che stanno progettando di fare qui, e forse vedremo Spencer nel 1944. Questo è qualcosa che mi interesserebbe fare".

Ti piacerebbe vedere Sklenar tornare per più Yellowstone azione spin-off?