Bratz va in tutto il mondo nel prossimo simulatore di ritmo e danza

Possiamo sempre contare sull'editore Outright Games per consegnare una collezione di titoli orientati ai più giovani e ai bambini intorno all'autunno, e quest'anno non fa certo eccezione. È stato appena confermato che in collaborazione con lo sviluppatore MGA Entertainment possiamo aspettarci un nuovo gioco Bratz per fare il suo arrivo a settembre, essendo questo un titolo che combina ritmo e danza con elementi di moda e simulazione di vita.

È noto come Bratz: Rhythm and Dance ed è un gioco che vede le iconiche bambole riunirsi per un'avventura mondiale. Parte del gameplay ruota attorno a una configurazione di danza ritmica, in cui i personaggi possono ballare una raccolta di 20 canzoni iconiche dell'universo di Bratz, e poi costruire ulteriormente su questo potendo impegnarsi in sfilate di moda e avventure esplorabili come parte del nucleo Story Mode.

Il gioco supporterà anche il multiplayer locale fino a quattro giocatori e, oltre a oltre 400 capi di abbigliamento da collezionare e utilizzare per personalizzare il Bratz, puoi anche giocare nei panni di Cloe, Yasmin, Sasha, Jade e incontrare una collezione di altri volti preferiti dai fan, che si tratti di Kumi, Felicia, Nevra, Roxxi, Burdine Maxwell e i Tweevils.

Il comunicato stampa dell'annuncio spiega: "Giocando nei panni di Cloe, Yasmin, Sasha e Jade, i fan possono vestire i panni del Bratz Pack mentre scendono in passerella per mostrare nuovi look e mosse feroci. Mettiti alla prova con gli amici nella modalità party, che offre tre formati di gioco ritmici unici per un massimo di 4 giocatori in multiplayer locale, e partecipa a una competizione globale di moda nella modalità storia per giocatore singolo, che consente ai giocatori di esplorare sei città, tra cui Londra, Tokyo e la città natale dei Bratz di Stilesville, mentre scoprono le tendenze della moda più in voga dalla gente del posto e raccolgono monete per acquistare nuovi abiti.

Bratz: Rhythm and Style verrà lanciato su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 12 settembre 2025 e puoi vedere il trailer di annuncio del gioco qui sotto.