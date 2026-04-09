Braun MultiGrill 9

Tempo fa, sono tornata a casa dal mio compagno e dai miei due adorabili figli e ho annunciato che finalmente avevo trovato il tempo - e l'energia - per iniziare a cucinare. Fu un momento accolto con un pizzico di scetticismo, forse a causa dell'importanza con cui ho dato la notizia, che, va detto che è perfettamente accettabile. Ma nelle settimane successive, mi sono immerso in un progetto dopo l'altro.

In quel contesto, cercavo naturalmente anche modi per usare tutto il pane che avevo stipato nel già stracolmo contenitore e nel congelatore, e così mi sono imbattuto nel MultiGrill 9 di Braun come un modo versatile per riempire la mia famiglia altrimenti piuttosto ben nutrita. E che successo è stato.

Ok, quindi cos'è esattamente il MultiGrill 9? Beh, è un modo per combinare una serie di funzioni della cucina - che prima erano complicate o richiedevano attrezzature separate - in un unico dispositivo, un approccio che abbiamo quasi sempre accolto con favore nei mercati qui a Gamereactor. L'esterno è in acciaio inox, ma le piastre della griglia sono in alluminio fuso, il che significa che possono facilmente essere inserite in lavastoviglie con un rivestimento in PTFE che non si consuma semplicemente.

L'elemento riscaldante integrato può fornire fino a 2200W di potenza. È tanto, ma in termini più comprensivi, stiamo parlando di fino a 230 gradi, e sulle due manopole che permettono di impostare la temperatura, c'è anche un pulsante Sear che porta il calore a 265 gradi, ed è progettato, ad esempio, per dare alle bistecche una bella rosolatura. Sì, il MultiGrill 9 è quasi una sorta di griglia da tavolo, che in linea di principio puoi usare come piastra per waffle un giorno e come griglia aperta per cucinare bistecche il giorno dopo.

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È un design 3-in-1, il che significa che può essere completamente chiuso per quando la famiglia, senza sorpresa, vorrà di nuovo i panini di papà fatti su focaccia fatta in casa. Ma può anche essere aperto a 180 gradi, oppure usato come "forno" con il coperchio superiore sollevato. È incredibilmente elegante come il MultiGrill 9 passi da queste modalità e, a mio avviso, il calore—fondamentale—è sempre stato uniforme, cosa più difficile da ottenere con forni più grandi.

Ci sono due termometri indipendenti che monitorano il calore e, nel complesso, l'intera macchina sembra progettata con una precisione incredibile. Inoltre, questi piatti sono inclusi, il che lo rende eccezionalmente versatile e ti permette di preparare i panini e i waffle già menzionati, che, a dire il vero, potrebbero facilmente essere considerati il momento più bello di un weekend caotico.

Le circa £170 a cui costa questa non sono una cifra da poco, e sicuramente sono considerate parecchie rispetto a un tostapane Melissa economico. Ma non solo il MultiGrill 9 è realizzato in modo brillante, ma racchiude una grande quantità di funzioni in un unico apparecchio, e lo fa persino meglio di alcune macchine dedicate. A mio avviso, questo significa che non è solo consigliabile, ma addirittura brillante.

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