In realtà sono passati dodici anni dall'ultima volta che ho giocato a Bravely Default per Nintendo 3DS, e dietro quel titolo molto strano c'era un gioco di ruolo giapponese abbastanza tradizionale con un sistema di combattimento assolutamente fenomenale. Dopo tutto questo tempo, ora trovo che Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sia una riunione piuttosto nostalgica poiché ora è stato rilasciato per Switch 2 in forma rimasterizzata.

Avevo intenzione di concentrare questa recensione principalmente su ciò che rende questa versione diversa dall'originale (la recensione di cui potete leggere qui), ma quando Bravely Default è stato originariamente rilasciato in Giappone nel 2012, era con l'ambizione di creare un classico Final Fantasy, e infatti il gioco era originariamente chiamato Final Fantasy: 4 Heroes of Light 2, ma ha cambiato nome durante lo sviluppo. E questo si nota, nel senso buono. Non ci sono tendenze e espedienti che vengono inseguiti e per molti versi questo sembra più Final Fantasy che uno qualsiasi dei giochi recenti della serie. Arriverei al punto di definirla una lettera d'amore ai vecchi titoli di Square Enix.

Tutti i fan del classico Final Fantasy hanno qualcosa da aspettarsi.

La storia di Tiz, Agnes, Ringabel ed Edea è piena di ingredienti che chi ha esperienza di Final Fantasy pixelera ricorderà sicuramente: quattro eroi (essendo un giovane ragazzo con la responsabilità del mondo sulle sue spalle), cristalli e un mondo sull'orlo del disastro. È sicuro, ma mai noioso grazie a dialoghi ben scritti, colpi di scena inaspettati e un forte sviluppo dei personaggi. Ricordo subito perché mi piacevano così tanto Ringabel ed Edea, i cui conflitti personali e le battute spiritose alleggeriscono il tono altrimenti piuttosto serio.

È in combattimento che Bravely Default brilla davvero ed è stato principalmente per questo che il gioco è stato così acclamato all'epoca. Gli sviluppatori hanno inserito un sistema che capovolge completamente il modo in cui di solito si pensa al combattimento nel genere. Ed è così intelligente che sarà difficile tornare a qualcosa senza di esso. La svolta è che ogni personaggio del tuo gruppo può "prendere in prestito" i round futuri o "salvare" quelli attuali. Ciò significa che, se pensi di poter spazzare via il nemico subito, puoi spendere fino a quattro round contemporaneamente Boom, boom, boom. Ma ti sbagli? Bene, allora rimani lì, incapace di agire, mentre il nemico ha quattro colpi per distruggerti. E Bravely Default non è un gioco particolarmente facile, quindi questo può davvero costarti.

Il sistema di combattimento è uno dei veri punti salienti, ora migliore che mai.

Ma funziona anche al contrario. Se scegli invece di giocare in modo difensivo e accumulare round, i tuoi personaggi ottengono una modalità di rafforzamento della difesa e quando senti che è il momento giusto, puoi esplodere con un'intera batteria di attacchi. Quattro personaggi, quattro round ciascuno, sono sedici esplosioni di fila! Ed è così soddisfacente che dovrebbe essere quasi illegale.

Poi aggiungi un brillante sistema di lavoro che ti consente di combinare due classi diverse, mescolare abilità e costruire le tue strategie (leggermente simili a Final Fantasy V ) e diventa decisamente avvincente. Vuoi che il tuo mago guaritore sia anche in grado di scagliare spade con potere magico? O il tuo ladro per avere accesso alla magia nera? Non c'è problema. La libertà è impressionante, premia la creatività e rende divertente armeggiare con i personaggi.

Se c'è un overworld con dirigibili?

E per quanto riguarda la rimasterizzazione stessa? Beh, sono due schermi che diventano uno, e c'è innegabilmente una certa differenza di prestazioni tra Nintendo 3DS e Switch 2. Il lavoro di rimasterizzazione può essere descritto solo come delicato, il che non è del tutto un complimento. Gli sfondi sono splendidamente dipinti a mano e sembrano essere stati rifatti per una risoluzione più alta. Sebbene lo stile sia semplice e ricordi chiaramente l'originale per Nintendo 3DS, non è mai primitivo e la grafica leggermente più semplice rende anche tutto più chiaro e meno faticoso, cosa che apprezzo. Mi piace anche il fatto che si possano ancora vedere le origini del gioco ed è bello per me che ho giocato all'originale riconoscerle. Anche i modelli dei personaggi sono stati revisionati, anche se il lavoro di animazione avrebbe potuto essere più curato. Poi le due schermate della versione originale sono state abilmente distribuite qui, con funzionalità spostate e menu nascosti aggiunti. Ci sono anche sottigliezze minori come la possibilità di correre senza premere i pulsanti e un Heal All, che nel complesso è una buona qualità di vita.

Voglio anche sottolineare la colonna sonora (composta da Revo), che era già assolutamente superba per Nintendo 3DS con tutto, dai roboanti temi di battaglia ai malinconici pezzi di pianoforte. Ascoltarlo in formato stereo di alta qualità è in realtà uno dei punti salienti di questa rimasterizzazione, e lo classificherei spontaneamente come uno dei migliori di sempre quando parliamo di giochi di ruolo giapponesi.

I minigiochi hanno un layout del mouse e sono le più grandi innovazioni singole, ma sfortunatamente non sono eccezionali.

Sfortunatamente, non c'è molto altro di nuovo in questo remaster, che è progettato un po' troppo in modo spartano. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster non offre nuovo materiale oltre a due minigiochi che vengono utilizzati per sbloccare valuta per una sorta di microtransazione (non viene utilizzato denaro reale, quindi puoi stare tranquillo). Questi si chiamano Luxencheer Rhythm Catch e Ringabel's Panic Cruise, il primo è un gioco più semplice basato sul ritmo e il secondo ti permette di pilotare un dirigibile. Entrambi si basano sull'utilizzo dei Joy-Con 2 come mouse, ma c'è poca ricompensa e quindi molta grind se vuoi sbloccare tutto. Un approccio che non mi convince del tutto, perché voglio passare il mio tempo a giocare di ruolo e non a eseguire minigiochi più e più volte.

Ma comunque. Il fatto che mi sia preso la briga di giocare a un gioco di ruolo di 13 anni fa che ha anche avuto due grandi sequel, la dice lunga su quanto sia divertente Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Certo, avrebbe potuto utilizzare dei nuovi contenuti e quel poco che c'è purtroppo non è molto buono, ma stiamo comunque parlando di un'avventura di prim'ordine che i fan dei classici giochi di ruolo giapponesi adoreranno. Quindi dovresti comprare questo gioco?

La storia è sorprendentemente profonda e ben scritta.

Penso che ci siano due risposte. Se avete giocato all'originale, dovreste davvero amare il fatto di riproporlo, poiché la risoluzione più alta e la migliore fluidità sono le uniche vere innovazioni, ma se non l'avete mai giocato e vi piacciono i giochi di ruolo giapponesi... Allora è un gioco da ragazzi. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster è fondamentalmente un rimaneggiamento conservatore, ma è un'avventura fenomenale al suo interno che regge bene ancora oggi.