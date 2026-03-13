Bravely Default Flying Fairy HD Remaster annunciato e rilasciato per PC e Xbox

HQ

Uno dei momenti salienti dell'uscita per Switch 2 è stata Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, una versione rinnovata del rinomato gioco di ruolo Nintendo 3DS di Square Enix, Bravely Default. Finora era disponibile solo su Switch 2, nonostante la nuova strategia dichiarata di Square Enix di concentrarsi maggiormente sul multi-formato, ma ora l'azienda ha deciso che è ora che più persone abbiano la possibilità di giocare a questo classico.

Di conseguenza, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster è stato ora rilasciato sia per PC che per Xbox Series S/X senza alcun preavviso. Inoltre, ci sono ulteriori buone notizie, poiché il gioco viene venduto con uno sconto (ridotto di £6,80 / €8) per due settimane. Se sei interessato a un gioco di ruolo giapponese tradizionale e divertente, questo è il momento di cogliere questa opportunità.

In concomitanza con ciò, hanno anche pubblicato un trailer del gioco che rivela che la serie ha ormai venduto oltre quattro milioni di copie, distribuite in un totale di tre titoli: Bravely Default, Bravely Second: End Layer e Bravely Default II. Dato che ora arriverà anche su PC e Xbox oltre a Switch, possiamo tranquillamente presumere che il numero crescerà ulteriormente.

Non sappiamo se Bravely Default Flying Fairy HD Remaster arriverà anche su PlayStation 5. Square Enix ha menzionato specificamente solo PC e Xbox, senza dire nulla sulle console Sony.

L'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di parlare con gli sviluppatori di questa versione aggiornata, il che ha portato a un'intervista interessante che potete leggere a questo link.

