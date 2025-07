Bravest Studios crea uno zaino basato su AirPods

HQ

Se hai familiarità con Bravest Studios, saprai che questa è un'azienda che crea ogni sorta di pezzi di moda decisamente orribili. Che si tratti di jort con stampa tribale, scivoli in punta, zoccoli per i piedi in stile Hulk, l'elenco potrebbe continuare. Indipendentemente dal prodotto, difficilmente si tratta di oggetti che ti sentirai a tuo agio a indossare mentre sei in giro, anche se sono decisamente memorabili.

Lo stesso vale per il loro nuovo modello di zaino. È noto come AirPack e, come suggerisce il nome, è uno zaino che è stato disegnato e progettato per riflettere AirPods... Sì, è un accessorio che assomiglia a un'enorme custodia AirPods che include due cialde rimovibili simili a pillole all'interno dove puoi riporre gli oggetti.

In totale, promette 44 litri di spazio di archiviazione, il tutto pur essendo resistente all'acqua, con una custodia per laptop, una cerniera a due vie ed è disponibile solo in bianco. È anche un prodotto altamente limitato, in quanto c'è un lotto di stock preconfezionato che non verrà mai rifornito, il che significa che se vuoi una di queste bizzarre borse, assicurati di prenderne una finché sono disponibili.

La data di uscita esatta non è chiara, poiché Bravest afferma semplicemente che arriveranno presto. Quando vendono, viene promesso che verranno spediti velocemente, il che significa che verranno inviati per la consegna non appena avrai acquistato.

Useresti uno zaino AirPods ?