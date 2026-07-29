Bravestone, Ruby Roundhouse e il resto della banda fuggono dal gioco in Jumanji: Open World

Ci aspetta una lunga lista di divertimenti cinematografici questo inverno, poiché non solo Avengers: Doomsday e Dune: Parte Tre arriveranno il 18 dicembre, ma una settimana dopo debutterà anche il prossimo capitolo della serie Jumanji.

Conosciuto come Jumanji: Open World, questa prossima avventura riunirà il cast e i personaggi familiari, vedendo il Dr. Sfumer Bravestone di Dwayne Johnson, Ruby Roundhouse di Karen Gillan, Sheldon Oberon di Jack Black e Franklin Finbar di Kevin Hart riunirsi per un'avventura ambientata sia nel meraviglioso mondo di Jumanji sia nel mondo umano reale.

La premessa è essenzialmente che Jumanji si libera dalla sua console di gioco, vedendo gli eroi e una marea di fauna pericolosa e nemici seminare il caos nella città locale, un problema che gli eroi umani devono risolvere alleandosi con le controparti videoludiche e riportando Jumanji nella sua forma digitale. Naturalmente, ci sono ancora avventure a Jumanji, con una nuova lista di giocatori umani inseriti nei corpi dei personaggi eroici, imparando lungo il percorso le basi di questi potenti protagonisti.

La sinossi ufficiale di Jumanji: Open World aggiunge: "Questo Natale, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan si ritrovano in Jumanji: Open World, l'esilarante capitolo finale della trilogia d'azione e avventura amata a livello mondiale. I nostri eroi sono già fuggiti dalle pericolose giungle di Jumanji, ma questa volta Jumanji si libera dalla sua console, scatenando il suo caos nel nostro mondo."

Diretto da Jake Kasden e con una sceneggiatura scritta da Kasdan, Jeff Pinker e Scott Rosenberg, Jumanji: Open World debutterà nelle sale il giorno di Natale (25 dicembre) e puoi vedere un trailer del film qui sotto.