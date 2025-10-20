Breaking: Amazon Web Services è in calo a livello globale: Roblox e Fornite non funzionano in questo momento

HQ

[Aggiornamento: 10:47 BST/11:47 CEST] I sistemi di pagamento digitali falliscono: i pagamenti contactless e Bizum

L'interruzione di Amazon Web Services è stata anche la rovina di molti servizi che le banche esternalizzano a terzi. Nell'ultima ora potresti aver riscontrato problemi di pagamento o ricarica con dispositivi POS, NFC e pagamenti contactless e persino Bizum, e questo perché alcuni fornitori, come Vercel, sono stati colpiti dall'interruzione di AWS.

Si dice che anche Canva ed Epic Game Store siano inattivi. Continueremo ad aggiornare periodicamente le informazioni e lo stato del servizio fino a quando il servizio non tornerà alla normalità.

[Notizie originali]

Durante l'ultima ora, ci sono state segnalazioni di errori e guasti nei server di Amazon Web Services, lasciando tutti i suoi servizi e hosting paralizzati in tutto il mondo. AWS è uno dei maggiori fornitori di server su Internet insieme ad Azure, quindi molte infrastrutture e servizi Web sono stati colpiti. A quanto pare, tutto è iniziato quando sono arrivate segnalazioni di errori sui server ospitati nella regione US-East-1.

In questo momento è impossibile accedere ai servizi Amazon negli Stati Uniti, così come alle piattaforme di streaming Crunchyroll o Prime Video, o ai social network come Goodreads o Snapchat. Anche videogiochi come Fortnite o Roblox non sono in grado di fornire servizi lì, sebbene siano in corso lavori per ripristinare il servizio.

In Europa, il sito Web di Amazon continua a funzionare normalmente, ma alcuni servizi come Prime Video danno l'errore 5004 quando si tenta di riprodurre i contenuti. Continueremo a monitorare le informazioni su questo errore di AWS in tutto il mondo fino al ripristino dei servizi.