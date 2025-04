Breaking: Nintendo posticipa i preordini di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti

HQ

Quando Nintendo ha rivelato subito dopo il Nintendo Switch 2 Direct che avrebbe aperto i preordini ad aprile negli Stati Uniti (in Europa, e tramite My Nintendo Store e molti grossisti, sarà l'8 aprile) alcuni cittadini statunitensi erano preoccupati per gli annunci del Giorno della Liberazione di Donald Trump, che includevano forti aumenti delle tariffe sulle importazioni da paesi come Cina e Vietnam. Il Vietnam si è rivelato un duro colpo per l'azienda di Kyoto, in quanto era il luogo in cui Nintendo stava pianificando di spostare la produzione di console per evitare il superamento dei costi negli Stati Uniti.

I dirigenti di Nintendo devono lavorare contro il tempo, ma una delle misure di emergenza per evitare un disastro di lancio è quella di posticipare temporaneamente l'apertura dei preordini per la console negli Stati Uniti, come riportato da Gamespot.

Sembra che i preordini si apriranno nel corso dell'anno, ma un cambiamento nella data di lancio della console è stato completamente escluso.

Tradizionalmente, gli Stati Uniti sono stati un mercato in cui la tecnologia più economica (comprese le console di gioco) era disponibile a causa dell'assenza di accise fisse e dell'imposizione di tariffe ridotte a seconda dello stato. La nuova politica economica del governo sta ridisegnando gli equilibri economici del paese e il Dow Jones è in calo da settimane. Sembra che i videogiochi e i loro utenti subiranno molto presto le conseguenze della guerra commerciale.