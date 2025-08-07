LIVE
      Breitling collabora con Erling Haaland del Manchester City per un orologio di lusso

      La superstar del calcio norvegese ha ora il suo orologio da polso personale.

      HQ

      Breitling ha annunciato di aver ampliato la sua collaborazione con Erling Haaland (Manchester City e calciatore internazionale norvegese) per includere ora un orologio da polso di lusso e personale.

      In realtà sono disponibili diverse varianti dell'accessorio, con due versioni del Chronomat B01 42 in offerta, oltre a due versioni del Chronomat Automatic GMT 40, con ciascuno dei quattro accessori con opzioni di colore e stili leggermente diversi, oltre a prezzi enormemente diversi. I B01 42 sono registrati rispettivamente a £ 21.900 e £ 39.700, mentre i GMT 40 hanno un clock a £ 8.150 e £ 8.400.

      Gli orologi sono costituiti da un raro metallo meteorite che costituisce i loro quadranti e hanno il nome o le iniziali di Haaland incisi su di essi. Sono anche molto limitati, con solo 500 modelli realizzati per i GMT 40 e 250 per i B01 42.

      Riuscirebbe a prendere uno di questi orologi Haaland?

