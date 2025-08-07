Breitling collabora con Erling Haaland del Manchester City per un orologio di lusso

HQ

Breitling ha annunciato di aver ampliato la sua collaborazione con Erling Haaland (Manchester City e calciatore internazionale norvegese) per includere ora un orologio da polso di lusso e personale.

In realtà sono disponibili diverse varianti dell'accessorio, con due versioni del Chronomat B01 42 in offerta, oltre a due versioni del Chronomat Automatic GMT 40, con ciascuno dei quattro accessori con opzioni di colore e stili leggermente diversi, oltre a prezzi enormemente diversi. I B01 42 sono registrati rispettivamente a £ 21.900 e £ 39.700, mentre i GMT 40 hanno un clock a £ 8.150 e £ 8.400.

Gli orologi sono costituiti da un raro metallo meteorite che costituisce i loro quadranti e hanno il nome o le iniziali di Haaland incisi su di essi. Sono anche molto limitati, con solo 500 modelli realizzati per i GMT 40 e 250 per i B01 42.

Riuscirebbe a prendere uno di questi orologi Haaland?

Annuncio pubblicitario: