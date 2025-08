Brendan Fraser è il "ragazzo bianco simbolico" in Rental Family

È difficile essere un attore. Trovare un lavoro coerente può rivelarsi una sfida, come lo stesso Brendan Fraser ha scoperto nelle sue esperienze reali, e anche come il suo personaggio in Rental Family di Hikari ha imparato nel modo più duro.

Nel film del regista di Beef e 37 secondi, Fraser interpreta un attore che lavora in Giappone da un po' di tempo. Ha raccolto un po' di lavoro qua e là, come ottenere una pubblicità di dentifricio che vediamo all'inizio del trailer qui sotto, ma vuole un lavoro più stabile per una paga migliore.

E così, accetta un ingaggio come "ragazzo bianco simbolico" in una società che affitta persone. Migliori amici, fidanzate, figure paterne, e chi più ne ha più ne metta. Nel corso del film, sembra che il personaggio di Fraser cambierà e cambierà la vita attraverso questo ruolo di una vita.

Rental Family uscirà nelle sale il 21 novembre.