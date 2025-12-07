Brendan Fraser parla del progetto Batgirl accantonato: "C'è una generazione di bambine che non hanno un'eroina da guardare"

HQ

Ora che il DC Universe è in pieno svolgimento, sta diventando più facile accettare il fatto che Batgirl sia stato messo da parte da Warner Bros., per non essere mai più visto. Il film fu creato e, secondo i rapporti, era pronto all'uso, ma fu ritirato e scartato, con molti che lo consideravano una vittima del crollo del DC Extended Universe.

Poiché è improbabile che il film venga mai distribuito, AP ha ora parlato con Brendan Fraser, che era stato scelto per il film, per saperne di più a riguardo. La domanda riguardava lo stato dell'industria, ma Fraser ha osservato che il prezzo sarà che un'intera generazione di ragazze non vedrà questa eroina sul grande schermo.

"Un intero film. Voglio dire, a Glasgow c'erano quattro piani di produzione. Mi stavo intrufolando nel reparto artistico solo per entusiasmarmi," iniziò Fraser. "La tragedia è che c'è una generazione di bambine che non ha un'eroina a cui guardare con ammirazione e dice, "Lei mi somiglia." Voglio dire, Michael Keaton è tornato come Batman. The Batman! Il prodotto — mi dispiace, "contenuto" — viene mercificato al punto che è più prezioso bruciarlo e farsi assicurare che dargli una possibilità sul mercato. Voglio dire, con rispetto, potremmo rovinare la stessa rovina."

Il film suscitava un grande clamore intorno alla performance di Fraser, considerato degno di un Oscar, anche se a Michael Keaton non importava molto che il film fosse stato buttato via, e il nuovo co-responsabile della DC Studios lo ha definito "non pubblicabile".