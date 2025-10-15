Brendan "PlayerUnknown" Greene: "Voglio costruire HTTP ma in 3D"

HQ

Dopo aver cambiato il panorama dei giochi in misura immensa con l'arrivo di PUBG: Battlegrounds, l'ormai iconico sviluppatore Brendan "PlayerUnknown" Greene sta spostando la sua attenzione sul cambiamento del mondo dei giochi ancora una volta. Tuttavia, questa volta non arriverà sotto forma di un battle royale, poiché piuttosto si concentrerà sull'utilizzo di nuove tecnologie e idee per creare strumenti e una piattaforma che gli utenti possono utilizzare per costruire tutti i tipi di progetti dai loro sogni più sfrenati.

Questo fa parte dell'idea generale di Project Artemis, il nome del concetto di uno strumento grandioso e ambizioso che dovrebbe migliorare ulteriormente il modo in cui i creativi creano giochi e allo stesso tempo semplificare il processo.

Dopo averci parlato in precedenza di Prologue: Go Wayback! e di come utilizza l'apprendimento automatico (ML) per realizzare i suoi obiettivi, abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare con Greene del motore Melba e di ciò che cerca di ottenere.

"Quindi Melba lo sta facendo come un motore in tempo reale. Quindi, fondamentalmente l'obiettivo di Melba è quello di creare uno stack tecnologico facile da usare come HTTP. Quindi, se vuoi creare una pagina web o un mondo, dovresti essere in grado di farlo. Sarà open source. Voglio creare HTTP ma in 3D perché non vedo questi spazi sociali condivisi in fase di costruzione. Questo è l'obiettivo finale. Ma per arrivarci, avere milioni di giocatori che condividono un mondo enorme o mondi enormi richiede alcuni salti tecnologici, giusto? Ed è quello che Melba mirava a fare... Ad esempio, stiamo realizzando tre giochi perché vogliamo suddividere questi salti tecnologici in singole parti che possiamo ricercare, sviluppare e produrre. Il primo è il terreno e il ML. Il prossimo sarà, beh, come si espande il ML per essere ancora più grande? Come si aggiunge il multiplayer a questo? Come si aggiunge un po' di interazione con agenti e NPC e questo genere di cose? E poi nel terzo gioco vai a milioni di giocatori.

"Quindi, Melba è un po'... Sì, è un motore in fase di sviluppo, ma non dovrebbe essere visto come un motore che compete con Unreal o Unity perché è molto specifico per la creazione di mondi 3D o spazi sociali 3D piuttosto che di un gioco o altro. Certo, ci saranno giochi lì dentro, ma in realtà si tratta quasi di un Minecraft realistico, questo è un po' il modo più semplice per descriverlo, giusto? Che è iniziato in singleplayer e ora guardatelo. Ed è lo stesso con noi. Internet era vuoto quando è iniziato e ora guardatelo, giusto? E ho guardato lo stesso con questo. Abbiamo una grande terra ed è piuttosto vuota in questo momento, ma nei prossimi 3, 4, 5, 10 anni speriamo di espanderla e fare la stessa cosa che hanno fatto con Internet, giusto?"

Greene ha poi parlato di come Melba e ML si inseriscono nella sua grande ambizione per Project Artemis e cosa aspettarsi da questo.

"Artemis è solo l'obiettivo finale. Il gioco 1 è il prologo, testiamo la nostra tecnologia ML. Il gioco 2 lo sta rendendo più grande, è più una cosa di tipo FPS, RTS, e poi il gioco 3 è fondamentalmente solo uno spazio sociale condiviso in cui hai milioni di persone che interagiscono. E sì, ci saranno giochi lì se lo desideri, ma guardalo come Internet. Ci sono giochi su Internet, ma ci sono anche esperienze completamente diverse, come quelle appena uscite dal posto.

"Quindi Artemis è solo il nome del grande progetto, giusto? Quando lo avremo completamente fuori con il motore open source e tutto ciò che è aperto lì dentro per le persone da usare gestito dalla fondazione, probabilmente sarà Artemis. Ma l'obiettivo in questo momento è solo ottenere Go Wayback! un po' collaudato e assicurandosi che anche come la tecnologia ML sia... Non stiamo cercando di sostituire gli artisti, è una generazione guidata. Quindi puoi definire dove vuoi l'acqua su una mappa e costruirà un mondo attorno a quello e noi possiamo modellare il mondo, puoi usare le risorse che vuoi, puoi decidere cosa vuoi mettere nel mondo. Il ML rende il processo di creazione del mondo più facile e veloce e permette a noi e agli altri di concentrarci sul gameplay e sul divertimento piuttosto che concentrarci sulla costruzione e sul posizionamento manuale di tutto.

"Ed è qui che voglio davvero vedere questa tecnologia aiutare l'industria, dove speriamo di essere in grado di rilasciarla come add-on di Unreal alla fine quando lasceremo Unreal e lasceremo che i team indie più piccoli la usino per creare grandi mondi, perché lo vedi tutto il tempo con i giochi di sopravvivenza che rilasciano una mappa, ma è solo una piccola parte della mappa e devono continuare ad espandersi sulla mappa, e possiamo già fare infiniti 8x8 e sembrano già abbastanza buoni. Ed è qui che è eccitante per me, è che se possiamo aiutare l'industria come una calcolatrice aiuta i matematici, voglio dire che questa è la mia speranza e il mio sogno".

Ambizioni enormi da Greene ancora una volta. Guarda l'intervista completa con l'iconico sviluppatore qui sotto.