Brian Austin Green su Abominable: "Quando arrivi alla fine, non lo vedrai mai arrivare"

Sicuramente lo conosci da ruoli iconici in Beverly Hills, 90210 e Terminator: The Sarah Connor Chronicles . È per questo motivo che, quando ci siamo seduti con Brian Austin Green al San Diego Comic-Con Málaga, parlare di questi ruoli fondamentali ci è sembrato quasi inevitabile.

Tuttavia, Brian Austin Green non è venuto al San Diego Comic-Con Málaga solo per rivisitare il passato. Era lì anche per parlare del futuro: Abominable , il thriller psicologico diretto dallo spagnolo Iván Mulero.

"Abbiamo cercato di fare qualcosa che ci riportasse al nostro amore per i vecchi film e fare qualcosa che fosse davvero intelligente, che ti facesse mettere in discussione ciò che stavi guardando, cosa significasse. E poi, quando arrivi alla fine di tutta la faccenda, te ne vai, esci da qui. Non l 'ho mai visto arrivare in un milione di anni, il che penso sia divertente", ci dice.

Poi, continua dicendo che lavorare con Mulero è stata una scelta naturale. "Oh, è fantastico. È così incredibile quando trovi un regista che parla davvero la tua lingua. Avete le stesse cose in comune. Ti fidi di quelle persone al di là delle persone che incontri normalmente. E siamo andati d'accordo fin dal primo secondo. E abbiamo così tanto in comune per quanto riguarda le cose che amiamo, i film che abbiamo amato e la storia che volevamo raccontare. Quindi è stato fantastico. È stato fantastico lavorare con qualcuno in cui la nostra visione era molto simile".

Le riprese si sono svolte in un piccolo e pittoresco villaggio in Spagna, con solo 18 persone sul set, con solo 18 persone sul set. "C'era un senso di comunità in quello che stavamo facendo", dice. "Così ci siamo svegliati tutti insieme la mattina. Abbiamo fatto colazione tutti insieme. Siamo saliti insieme su queste auto a quattro ruote motrici. Siamo andati sul set e abbiamo passato questi giorni davvero lunghi, duri e difficili a finire la sceneggiatura e a fare queste scene e a cercare di mettere giù queste cose. E tutti erano lì per lo stesso motivo. Amavano davvero quello che stavano facendo".

Abominable debutterà nel 2026, e ora, Brian Austin Green ci dice: "Quando arrivi alla fine, non lo vedrai mai arrivare".