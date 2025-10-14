Brian Austin Green sull'atterraggio Terminator: The Sarah Connor Chronicles ruolo: "Ero fuori di me"

Alla fine degli anni 2000, come parte degli sforzi per rendere Terminator un importante fiore all'occhiello dell'intrattenimento ancora una volta, abbiamo visto una pletora di progetti fare il loro debutto. C'era il teatrale Terminator: Salvation con Christian Bale, Sam Worthington, Bryce Dallas Howard, e altri, e in cima a questo c'era Terminator: The Sarah Connor Chronicles, che presentava Lena Headey come la famosa eroina e ripreso dopo gli eventi di Terminator 2: Judgement Day (AKA T2 ).

Parlando di quest'ultimo show, abbiamo recentemente avuto il piacere di parlare con la star di Terminator: The Sarah Connor Chronicles Brian Austin Green come parte di San Diego Comic Con Malaga, dove abbiamo chiesto all'attore noto per aver interpretato lo zio di John Connor, Derek Reese, come ha ottenuto il ruolo e cosa ha significato per lui.

"Quindi la cosa davvero divertente di Terminator, di Sarah Connor, è che ero già una grande fan del franchise. Negli anni '90, ogni volta che entravi in un negozio che vendeva sistemi audio surround, televisori a grande schermo, suonavano T2. Era quello che stavano mostrando perché quella era la nuova esperienza di andare al cinema", spiegaGreen.

"Così, quando ho ricevuto la chiamata del tipo, 'ehi, hai un'audizione domani e questo è quello per cui è perso', ero fuori di me. E la pressione che mi sono messa addosso era tipo, oh, 'Prenoterò questo'. E poi, quando l'ho fatto, è stato incredibile. E in realtà ho iniziato a lavorare il giorno dopo. L'ho prenotato. E loro mi hanno detto: 'Ok, inizia a lavorare domani mattina'. Ero tipo, 'oh mio Dio'. E le parti con cui abbiamo dovuto fare l'audizione non erano scene che erano effettivamente nello show. Quindi non avevo idea di quale sarebbe stato il mio primo giorno di lavoro. Ma ero incredibilmente eccitato".

Terminator: The Sarah Connor Chronicles è andato in onda per un paio di stagioni e si è rivelato un discreto successo sia tra i fan che tra i critici. Per saperne di più su Green sul suo periodo di lavoro su 90210 e anche sul prossimo Abominable, guarda la nostra intervista qui sotto.