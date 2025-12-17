Brian Fleming, fondatore e direttore di Sucker Punch, si ritira alla fine dell'anno

HQ

Sly Cooper, InFamous, Ghost of Tsushima e, più recentemente, Ghost of Yotei. Questi sono solo alcuni dei nomi associati a Sucker Punch, uno studio che fa parte di Sony e PlayStation Studios da 25 anni, e che presto saluterà il suo fondatore e direttore.

Esatto, Brian Fleming, che guida Sucker Punch Productions da 30 anni e ha guidato la creazione di queste e altre famose franchise videoludiche, ha annunciato il suo ritiro. Dal 1° gennaio 2026, lo studio sarà guidato da Jason Connell e Adrian Bentley, che da tempo hanno avuto sia la responsabilità creativa che tecnica del team.

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un post web in cui lodano il mandato di Fleming e prevedono un futuro promettente per Sucker Punch sotto la nuova guida. "Mentre Sucker Punch procede sotto la guida di Jason e Adrian, il team rimane dedicato a creare nuove avventure che catturino l'immaginazione dei giocatori ovunque."