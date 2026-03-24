Brian Herring sarebbe tornato come BB-8 "in un batter d'occhio" per Star Wars: New Jedi Order

Al momento ci sono molti progetti di Star Wars in cantiere, con il reparto lungometraggio che include The Mandalorian & Grogu questo maggio, Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling nel 2027, e persino piani per un sequel di Rey noto come Star Wars: New Jedi Order che riprende dopo gli eventi di Episodio IX: L'ascesa di Skywalker.

Quest'ultimo film è stato confermato più volte, con Daisy Ridley che appare a convention per parlare del suo imminente ritorno nei panni di Rey, ma per quanto riguarda i significativi progressi sul film, sembra essersi bloccato, sollevando la domanda se il film verrà effettivamente realizzato.

Se dovesse diventare realtà, potresti essere curioso di sapere se il progetto vedrà la partecipazione di altri personaggi chiave di Star Wars della Trilogia Sequel? Recentemente abbiamo incontrato Brian Herring, uno degli attori e burattinai incaricati di dare vita al droide BB-8, abbiamo chiesto se Herring sarebbe interessato a tornare come carismatico compagno robotico.

"Mi piacerebbe farlo. Mi piacerebbe assolutamente farlo. E questo è tutto quello che dirò sull'argomento. Non so nulla. Di solito sono l'ultima persona a scoprire queste cose. Quindi, se fosse un'opportunità per presentare queste cose, mi piacerebbe tantissimo. È uno dei miei lavori preferiti che abbia mai avuto. Quindi sarei lì in un attimo con BB-8. Sarebbe un'opportunità fantastica tornare con lui sarebbe una bella cosa."

Per farla breve, non sembra che il ritorno di BB-8 in un film live-action sia un obiettivo attuale, ma se dovesse avere l'opportunità per il droide di tornare, beh... Disney, sai chi chiamare.

Puoi vedere la nostra intervista completa con Herring qui sotto, dove discutiamo della Trilogia Sequel, del recente Star Wars: Dark Forces Remaster e persino di come abbia dato vita a BB-8 insieme al Dipartimento Creature per Star Wars.