Brian O'Connor non può comparire in Fast Forever, la decisione appartiene alla figlia di Paul Walker

Mentre ci aspettiamo che molti dell'universo di Fast and Furious tornino per il grande progetto conclusivo che è Fast Forever, un personaggio che potrebbe non avere un ruolo è Brian O'Connor. Il personaggio è stato interpretato da Paul Walker in diversi film, ma dopo la sua tragica scomparsa nel 2013 a metà della produzione di Fast and Furious 7, la Universal ha dovuto ricorrere all'uso dei fratelli della star e di alcuni effetti speciali interessanti per completare le scene con O'Connor.

Anche se questo ha funzionato per quel progetto, la questione se O'Connor tornerà definitivamente in Fast Forever è stata nella mente di molti fan dopo che Vin Diesel ha lasciato intendere che ciò potesse accadere. Parlando di questo in un'intervista con Entertainment Weekly, Cody Walker ha rivelato che la decisione non spetta più a lui e a suo fratello Caleb, ma alla figlia di Paul Walker, Meadow.

Cody Walker ha spiegato quanto segue: "La mia posizione è: è quello che Meadow vuole vedere fatto; è suo padre. Non mi interesserebbe rifarlo. Adoro il modo in cui il suo personaggio è uscito dal franchise. Non l'hanno ucciso, non hanno fatto qualcosa di così sdolcinato. È bellissimo, [Brian] è fuori a crescere i suoi figli. Ma se vogliono farlo, se Meadow vuole vedere quello, non hanno bisogno né di me né di Caleb. L'IA non esisteva nel 2014, quindi potevano farlo. Ci sono anni di filmati che non sono mai stati usati da questi altri film Fast. Sono i migliori del settore, possono capirlo."

Cody è poi andato oltre parlando del ritorno precedentemente annunciato di Brian O'Connor da parte di Vin Diesel, aggiungendo: "Non ho idea di cosa aspettarmi. Ho parlato con Vin, e quando si tratta di tutto questo processo, diventa molto etereo; è un peso enorme. Il ragazzo è incredibile, è estremamente dotato, prende tutto molto sul serio, e c'è una montagna sulle spalle di Vin. Vuole che questo sia il migliore e il migliore possibile perché è l'ultimo."

Pensi abbia senso che Brian O'Connor torni?