Brian Tyree Henry guiderà la prossima serie animata per adulti di Netflix ambientata in un Ovest senza legge e senza legge

Se stavi cercando una nuova serie animata per entusiasmarti da parte di Netflix, oltre al ritorno di Devil May Cry a maggio, lo streamer ha confermato che più avanti quest'anno debutterà un nuovo progetto che potrebbe suscitare il tuo interesse.

Conosciuto come Bass X Machina, questo show è descritto come una "serie animata per adulti" e sembra seguire una versione unica del leggendario uomo di legge Bass Reeves mentre esplora un "Ovest Steampunk senza legge, invaso da fuorilegge brutali, macchine e terrori soprannaturali."

Abbastanza figo, vero? Lo show vedrà protagonista Brian Tyree Henry di Bullet Train, con il cast rafforzato da Janelle Monae, Tati Gabrielle, Cree Summer, Chaske Spencer, Currie Graham e Starletta DuPois.

Per quanto riguarda la data di debutto, Netflix intende debuttere questa serie il 6 ottobre e, mentre aspettiamo di altri, incluso un trailer, è stato condiviso un primo sguardo a Bass, come si può vedere nell'immagine qui sotto.