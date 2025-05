Bridge Command è un simulatore di astronave live-action in cui "puoi interpretare la stella"

HQ

Al giorno d'oggi ci sono alcune forme interessanti di intrattenimento immersivo, tra cui le escape room, ma la gente del Parabolic Theatre con sede in Gran Bretagna sta portando questa idea a nuovi livelli. Questo si presenta sotto forma di Bridge Command, un "simulatore di astronave live-action" che fondamentalmente consente ai partecipanti di vivere il loro sogno di far parte di un equipaggio di comando navale Star Trek.

L'idea dell'attività è fondamentalmente quella di mettere un gruppo di giocatori in un ambiente che assomiglia a un ponte di astronave, con vari pulsanti e funzionalità funzionanti, e poi incaricarli di completare una serie di missioni e compiti. Potrebbe trattarsi di una missione di combattimento o di qualcosa di molto meno letale, ma in entrambi i casi l'obiettivo principale è lavorare come una squadra e prendere decisioni che scolpiscano il più ampio universo fantascientifico in cui è ambientata l'attività.

Nell'ambito di MCM Comic Con London, ho recentemente avuto la possibilità di parlare con il direttore artistico Owen Kingston per saperne di più su Bridge Command, dove ha spiegato:

"Quindi è un simulatore di astronavi live-action. E quello che abbiamo nella nostra struttura di Vauxhall sono due set di astronavi di qualità migliore di quella cinematografica, dove non c'è un solo pulsante che non faccia qualcosa. Quindi hai un'astronave completamente funzionante in cui tu e i tuoi amici potete volare e partire per avventure. Come molti altri programmi televisivi di fantascienza, devi essere la star".

Per quanto riguarda il funzionamento delle missioni, Kingston ha spiegato: "Quindi abbiamo un team di attori dal vivo che lavorano al suo fianco. Quindi arrivi tu e i tuoi amici o l'equipaggio della nave, pilotate la nave, ma interagirete con i nostri attori in tutti i tipi di punti diversi. E giocheranno come tutti i possibili personaggi che potresti incontrare. Quindi, se immaginate una sorta di serie televisiva di fantascienza, sapete, avrete diversi tropi ricorrenti regolari.

"Nelle nostre missioni militari, sono come quelle delle grandi battaglie spaziali in cui si esce e si combattono i cattivi e si fanno quel tipo di cose interessanti. Ma ci sono anche le missioni diplomatiche in cui si finisce per negoziare o cercare di aiutare a placare le tensioni tra i diversi gruppi. Quindi dipende dal tipo di angolazione della fantascienza che ti piace davvero. Sai, se vuoi venire a fare il Capitano Kirk e andare in giro a far saltare in aria le cose... "Chi se ne frega delle conseguenze", puoi farlo. Allo stesso modo, se vuoi fare il cosplay del Capitano Picard e vuoi venire e provare a essere il ragazzo sulla sedia grande, assicurandoti che tutti vadano d'accordo tra loro, puoi farlo anche tu. Abbiamo cercato di soddisfare tutte queste diverse possibilità".

Per coloro che sono interessati a dare un'occhiata Bridge Command, la sede attuale si trova a Vauxhall, Londra, di fronte all'edificio dell'MI6, e ospita due set di astronavi e diverse opzioni di missione, tra cui offerte più grandi il sabato. In futuro, l'azione potrebbe essere estesa altrove nel Regno Unito e forse anche in Germania.

"Abbiamo anche un ragazzo in Germania che è davvero entusiasta", ha detto Kingston. "Quindi speriamo che possa essere il primo posto in cui ci espanderemo, ma è ancora lontano. Non credo che accadrà quest'anno. Ci vorrà del tempo per fare tutte queste cose".

Dai un'occhiata all'intervista completa sottotitolata e localizzata con Kingston qui sotto.