Bridgerton ottiene un massiccio rinnovo su Netflix, tornerà per una quinta e sesta stagione

Che tu sia un fan o meno, non si può negare l'enorme pubblico che ruota attorno a Bridgerton. Il dramma d'epoca è in genere sempre uno dei più grandi spettacoli di Netflix, con due delle sue attuali tre stagioni disponibili che sono nella Top 10 delle serie inglesi più viste sulla piattaforma e quella mancante è stata estromessa solo di recente dalla lista. Al momento, stiamo aspettando la quarta stagione dello show drammatico, ma questa non sarà quasi la fine.

Netflix ha affermato che Bridgerton non tornerà solo per una quinta stagione, ma anche per una sesta stagione. Questo è stato menzionato in una lettera di Lady Whistledown, che ha anche confermato che la stagione 4 sarebbe uscita sullo streamer nel 2026, forse suggerendo che le stagioni 5 e 6 potrebbero seguire ogni due anni dopo, a meno che Netflix non abbia in programma di accelerare la produzione per la serie tipicamente piuttosto lenta da realizzare.

Nella lettera si legge: "Raramente a questo autore viene concessa l'opportunità di condividere con voi tali informazioni.

"È con grande piacere che posso annunciare che Bridgerton tornerà per le stagioni 5 e 6. Festeggia di conseguenza.

"E nel frattempo, preparatevi, perché la stagione 4 di Bridgerton debutterà nel 2026.

"Sembrerebbe che questo autore sarà piuttosto impegnato".

Si noti anche che la stagione 4 si concentrerà sul Benedict di Luke Thompson mentre incontra e si innamora perdutamente di Lady in Silver di Yerin Ha.