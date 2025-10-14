Bridgerton torna su Netflix per la sua quarta stagione a gennaio

Ci sono una manciata di franchise che sono considerati i veri colossi titanici di Netflix. C'è Stranger Things, Squid Game, Wednesday e, naturalmente, il dramma d'epoca Bridgerton, che continua a rivelarsi un successo tra gli abbonati.

A proposito di Bridgerton, Netflix ha ora annunciato la data in cui lo show tornerà sulla piattaforma per la sua quarta stagione. È vicino ma comunque abbastanza lontano da non dover trattenere il respiro, poiché la prima metà della stagione atterrerà il 29 gennaio e sarà seguita dalla seconda il 26 febbraio.

Per quanto riguarda ciò che questo capitolo della storia esplorerà, Netflix Tudum spiega: "La stagione 4 si concentra sul secondogenito bohémien Benedict. Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi. Cioè, fino a quando una donna affascinante cattura l'attenzione di Benedict al ballo in maschera di Violet Bridgerton. Mentre Benedict conosce il suo interesse amoroso come solo la Dama in Argento, lei è in realtà Sophie, una cameriera piena di risorse con i suoi segreti e i suoi sogni.

Con questo pianificato, dai un'occhiata al trailer della data di uscita per la prossima stagione qui sotto.