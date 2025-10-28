Bridget Jones avrà la prima statua di una commedia romantica a Leicester Square a Londra

HQ

Bridget Jones, icona britannica (anche se interpretata da uno), avrà una statua a Leicester Square a Londra il mese prossimo. Il personaggio immaginario si unirà a personaggi del calibro di Paddington Bear e Harry Potter come parte di un percorso di statue nella piazza chiamato Scenes in the Square.

La statua di Bridget Jones segna la prima volta che una statua è stata realizzata di un personaggio della commedia romantica e sarà svelata a metà novembre, per celebrare il 25° anniversario del primo film. È un po' presto per tali celebrazioni, dato che il primo film non è uscito fino al 2001, ma Scenes in the Square ha una storia di salti per celebrare i grandi momenti. Inaugurato nel 2020, doveva celebrare un anno di cinema britannico, anche se la prima edizione del film a Leicester Square è stata solo nel 1937.

Bridget Jones ha avuto origine in un romanzo pubblicato da Helen Fielding nel 1996. Fielding ha detto alla BBC di essere "commossa" e "deliziata" per Bridget di essere onorata. "Spero che i pantaloni da mummia di Bridget garantiscano una silhouette elegante per questa statua", ha detto.

