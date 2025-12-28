Brigitte Bardot è a mancare a 91 anni

HQ

Brigitte Bardot, una delle figure più influenti del cinema francese e icona culturale globale degli anni '50 e '60, è morta all'età di 91 anni, appena annunciata la sua fondazione.

Bardot divenne famoso a livello internazionale a 21 anni con And God Created Woman (1956). Conosciuta come "B.B.", ha recitato in più di 40 film ed è diventata una delle donne più riconoscibili al mondo.

Nata a Parigi nel 1934, Bardot iniziò come modella prima di dedicarsi alla recitazione. Artisti e scrittori come Andy Warhol, Bob Dylan e Simone de Beauvoir hanno citato il suo impatto culturale.

Si ritirò dal cinema nel 1973, citando la sua disillusione verso la fama e l'industria cinematografica. In seguito Bardot si concentrò sull'attivismo per i diritti degli animali, fondando la Brigitte Bardot Foundation nel 1986.

Bardot visse in modo recluso a Saint-Tropez negli ultimi decenni. Come disse una volta verso la fine della vita, non si soffermò sulla sua carriera cinematografica, ma riconobbe che le diede la piattaforma per lottare per ciò che per lei contava di più: gli animali.

Emmanuel Macron su X:

I suoi film, la sua voce, la sua gloria scintillante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto che divenne Marianne, Brigitte Bardot incarnavano una vita di libertà. Esistenza francese, brillantezza universale. Ci ha toccati. Piangiamo una leggenda del secolo.

Marine Le Pen su X:

La partenza di Brigitte è un dolore immenso. La Francia perde una donna eccezionale, per il suo talento, il suo coraggio, la sua franchezza, la sua bellezza. Una donna che ha scelto di abbandonare una carriera incredibile per dedicarsi agli animali che ha difeso fino all'ultimo respiro con energia e amore inesauribili. Era incredibilmente francese: libera, indomabile, intera. Ci mancherà moltissimo.

Jordan Bardella su X:

Il popolo francese oggi perde la Marianne che tanto amava, la cui bellezza ha stupito il mondo. Brigitte Bardot era una donna di cuore, convinzione e carattere. Fervente patriota, amante degli animali che proteggeva per tutta la vita, era la sola a incarnare un'intera epoca francese, ma anche e soprattutto una certa idea di coraggio e libertà.