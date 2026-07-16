British Steel viene acquisita in pubblico nell'"interesse nazionale"

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Il Regno Unito sta lavorando costantemente per riconquistare la proprietà della sua industria siderurgica, tanto che nell'aprile 2025 il secondo maggior produttore di acciaio del Regno Unito è stato assunto sotto il controllo governativo dopo che il precedente proprietario, il gruppo cinese Jingye, aveva cercato di chiudere i suoi due altiforni a Scunthorpe.

L'ultimo sviluppo arriva mentre British Steel viene acquisita in proprietà pubblica, in una mossa che il governo considera nell'"interesse nazionale". British Steel era anch'essa precedentemente di proprietà del Jingye Group, con il governo britannico che non è riuscito a raggiungere un accordo con l'azienda per riacquisire la proprietà, motivo per cui questa mossa è stata presa per riprendersi il controllo su richiesta del Jingye Group.

Il Dipartimento per il Commercio e il Commercio del Regno Unito ha promesso di creare un nuovo team di leadership che supervisionerà e stabilizzerà British Steel nel tentativo di "sviluppare un futuro commercialmente sostenibile e a basse emissioni di carbonio", come riporta Sky News.

Allo stesso modo, il governo sostiene che questa mossa di mettere British Steel in proprietà pubblica proteggerà migliaia di posti di lavoro nell'area e in tutta la catena di approvvigionamento, garantendo al contempo il ruolo "vitale" dell'azienda nell'economia e nell'industria in futuro.

Si dice che l'iniziativa sia costata al Regno Unito 555 milioni di sterline, ma secondo il segretario agli affari Peter Kyle, si tratta di una mossa che significherà che il Regno Unito non sarà "completamente dipendente" da altre nazioni per l'acciaio e che ora "il nostro focus è sul futuro: stabilizzare l'azienda, sostenere le comunità che ne dipendono e costruire una situazione sostenibile, settore siderurgico competitivo e decarbonizzato per gli anni a venire."