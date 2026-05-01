Britney Spears accusata per un recente arresto per guida in stato di ebbrezza

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All'inizio di marzo, l'iconica pop star Britney Spears è stata arrestata in California con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e "in modo irregolare a alta velocità", come hanno affermato le autorità locali. Fu trattenuta nel sud della California dopo che la sua BMW fu fermata dalla polizia, e poco dopo questo incidente Spears decise di ricoverarsi in una struttura di riabilitazione.

Sulla base di questo episodio, come riporta la BBC News, ora Spears è stato accusato dai procuratori della California di un capo d'accusa di guida sotto l'influenza di alcol e droga, considerandolo un reato minore e un reato minore, il che significa che Spears non dovrà comparire in tribunale per affrontare tali accuse. Il procedimento legale vero e proprio è previsto anche per il prossimo lunedì mattina.

È probabile che, una volta avvenuto questo procedimento, a Spears venga assegnata una libertà vigilata di 12 mesi e l'obbligo di completare un corso di guida in stato di ebbrezza, oltre a dover pagare multe. È improbabile che ci sia una pena detentiva associata all'accusa, poiché non si sono verificati incidenti o feriti a causa dell'incidente.