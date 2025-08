Brock Lesnar fa il suo ritorno in WWE alla fine di SummerSlam

HQ

La WWE ha concluso SummerSlam 2025 con un ritorno che ha sicuramente scioccato il mondo del wrestling, poiché Brock Lesnar ha fatto il suo ritorno, attaccando John Cena per porre fine allo show di due notti.

Il ritorno di Lesnar ha seguito lo street fight match tra John Cena e Cody Rhodes, che si è concluso con Rhodes che ha reclamato il titolo WWE che ha perso contro Cena alla fine di WrestleMania quest'anno. Il ritorno di Lesnar è stato accolto da un'enorme risposta da parte della folla, poiché è stato davvero uno shock per più di un motivo.

Brock Lesnar è fuori dai giochi da un po' di tempo. Dal suo ritorno originale nei primi anni 2010, Lesnar è spesso scomparso per mesi e talvolta anni alla volta, ma in questa occasione alcuni fan si sono presi un momento di pausa prima di fare il tifo per il ritorno di Lesnar. Questo perché all'inizio di quest'anno è stato nominato in una causa contro l'ex presidente della WWE Vince McMahon, accusandolo di cattiva condotta sessuale nei confronti delle dipendenti.

Il fatto che Lesnar sia stato nominato non è un'indicazione di colpevolezza, e vale la pena ricordare ancora una volta che si tratta di accuse e che è ancora in corso una causa legale contro la WWE, ma è probabile che alcuni fan trovino comunque controverso il suo ritorno. Dovremo vedere quanto sarà il benvenuto Lesnar mentre si inserisce di nuovo nel normale programma televisivo di wrestling.