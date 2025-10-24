Broken Empire voleva "quell'aspetto di figure giocattolo che vengono spostate in un gioco da tavolo" per Traces of Gods

Per un po' di tempo, l'idea di servire come sorvegliante celeste che guida truppe e unità in guerra, è stata una premessa piuttosto popolare nello spazio dei videogiochi. Possiamo in qualche modo ringraziare Peter Molyneux per questo per i suoi sforzi nel dare vita a progetti come Black & White. Al giorno d'oggi è uno spazio molto diverso e titoli come questo sono sempre meno rari, ma ci sono progetti imminenti che fanno al caso vostro.

Uno di questi esempi è Broken Empire Traces of Gods, un gioco d'azione strategico in cui i giocatori hanno una visione divina dell'azione e aiutano a guidare un gruppo di unità in scenari di attacco e difesa. Questo è un progetto piuttosto interessante in quanto è incorniciato come un gioco da tavolo, una scelta di design di cui abbiamo recentemente parlato con l'artista 2D di Broken Empire Ana Andres all'indirizzo BCN Game Fest.

"All'inizio era un gioco più semplicistico, perché l'obiettivo era quello di essere in grado di inserire molte unità all'interno del gioco, e di essere in grado di eseguire battaglie davvero grandi, e di essere in grado di disegnare le formazioni ed essere davvero specifici su dove posizionare le unità", ha iniziato Andres. "Ma poi un artista davvero bravo, l'artista principale, ha iniziato il progetto, e tutto è cambiato, perché l'arte è diventata uno degli obiettivi principali. E vogliamo ottenere un gioco davvero stilistico. In un certo senso è molto semplicistico, ma è anche molto, si potrebbe dire, carino, perché ci basiamo sui giocattoli. Da qui il nome dell'ultimo gioco, che era Toy Tactics. E volevamo davvero ottenere quell'aspetto delle figure giocattolo che vengono spostate in un gioco da tavolo, all'interno di uno scenario, credo".

Andres ha poi continuato a parlare dell'umorismo del gioco e di come dipingerà una versione più leggera della guerra.

"Questo gioco e il suo predecessore si basano davvero sul caos, sull'incapacità di divertirsi nel bel mezzo di una guerra brutale. Quindi c'è sangue, ma è dolore. Ma c'è la brutalità, e puoi mettere la tua mano e distruggere i tuoi nemici, ma possono anche volare via, e puoi farlo alle tue stesse unità se non stai attento. Quindi penso che l'umorismo sia davvero importante in questo gioco".

Infine, sul tema di Peter Molyneux, abbiamo anche chiesto in che modo Traces of Gods potrebbe trarre vantaggio dal recente annuncio del titolo Masters of Albion del famoso sviluppatore.

"Penso che possiamo trarre vantaggio l'uno dall'altro, perché l'annuncio è stato davvero grande, quindi ora i fan lo cercheranno di nuovo, e troveranno noi. Quindi questo è davvero buono, e li menzioneremo, e ovviamente il gioco è così simile a Black & White. Penso che attireremo più emozioni e più interesse in loro, e poi ci manderanno più fan, perché quando lo faranno, ci solleveranno".

Puoi dare un'occhiata all'intervista completa con Broken Empire qui sotto.