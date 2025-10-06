Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged, il remake della seconda avventura, è stato annunciato

Revolution Software ha sviluppato e pubblicato Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged nel 2024, un remake del classico Broken Sword: Shadow of the Templars, che ha riscosso un enorme successo di critica e pubblico. Le cose sembrano essere andate bene, perché ora hanno appena annunciato lo sviluppo di una versione "Reforged" della seconda avventura del turista americano George Stobbart e della giornalista parigina Nicole Collard.

Questa nuova versione di Broken Sword - The Smoking Mirror ci permetterà di sostituire la grafica dell'avventura originale del 1997 in qualsiasi momento con la nuova grafica della versione migliorata, che dovrebbe essere rilasciata all'inizio del 2026 per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Dai un'occhiata all'artwork principale e al trailer di annuncio di Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged qui sotto.