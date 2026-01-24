HQ

Ti piace essere inseguito da creature grottesche che potrebbero essere tua madre o la persona che ti ha bullizzato a scuola? Correre tra enormi e imponenti librerie in una casa confusa, o tra gli armadi di una scuola vuota? Allora BrokenLore: Unfollow è proprio quello che fa per te. Personalmente, non sono sicuro di quanto mi sia piaciuta l'esperienza ora che la polvere si è posata, quindi mettiamoci subito di mezzo.

BrokenLore: Unfollow inizia con te che ti svegli in una casa sconosciuta in un giorno sconosciuto, senza idea di cosa stia succedendo - classico. Interpreti Anne, che deve esplorare la casa vuota e inquietante e capire cosa sta succedendo. Dopo aver trovato una torcia e batterie per scendere nel seminterrato troppo buio, il gioco inizia davvero. Qui, ti muovi tra vari scaffali e incontri una creatura spettrale molto desiderosa di metterti le mani addosso. Letteralmente. La creatura ti afferra e ti disorienta, dopo di che scappi di nuovo. È piuttosto sciocco e goffo, ma è un tema che, nonostante un po' di irregolarità meccanica, ho temuto ogni singola sequenza con scaffali stretti perché sapevo che ci sarebbe stata una sequenza di inseguimento con una creatura più o meno disumana. Detto ciò, e va detto che quando un gioco horror prova lo stesso trucco più volte, diventa noioso molto in fretta, e sapevo quasi subito quando entravo in una nuova area se ci sarebbe stato un inseguimento. E spoiler: c'è stato ogni volta.

Nel complesso, ci sono molte ripetizioni. Ad esempio, ci sono diversi episodi con una sorta di creatura a forma di teschio di serpente, che prosciuga anche l'efficacia del gioco. Quasi ovunque tu vada nel gioco, ci sono ripetizioni delle stesse meccaniche e strutture, e devo ammettere che alla fine diventa un po' stancante. Questa creatura, che è un misto di teschio e serpente, irrompe in quasi ogni livello in cui ti trovi e dice di voler mangiare qualcosa. Perciò devi correre per tutta l'area e trovare qualcosa da mangiare. Il gioco segue lo stesso schema più e più volte, e inizi molto rapidamente a capire cosa succederà dietro l'angolo successivo. Alcuni giochi horror usano questa ripetizione leggermente monotona per creare suspense, ma qui non è così.

Annuncio pubblicitario:

Qualcosa nella storia che trovo positivo, però, è che il gioco affronta temi piuttosto pesanti come bullismo, anoressia e genitori che non sono presenti per i loro figli. Il gioco è molto strano e pieno di mostri grotteschi che ti inseguono per tutto il gioco, ma se gratti un po' sotto la superficie, molti di questi temi sono collegati alle creature che incontri. Ad esempio, all'inizio del gioco ti insegue tua nonna, e poi anche tua madre, che chiaramente ha fallito nel suo ruolo di genitore. Anne, il personaggio che interpreti, chiaramente non ha avuto un'infanzia facile. Gli sviluppatori hanno cercato di mostrarlo attraverso i mostri da cui, perdona l'espressione, devi scappare ancora e ancora. Penso che sia un'idea interessante di per sé, che crea un legame tra il grottesco e il riconoscibile.

Inoltre, ci sono molti misteri che non possono essere spiegati completamente dalla sola storia. Improvvisamente, ad esempio, incontri un'influencer di nome Aki, che è misteriosamente intrappolata nella tua televisione e poi anche sullo schermo del tuo portatile. Anne ha l'ambizione di diventare lei stessa la prossima grande influencer, e i suoi demoni sono legati alle difficoltà con cui ha lottato durante l'infanzia. Ad esempio, trovi fumetti in cui viene bullizzata per il suo peso, e assisti a un flashback con sua madre e il preside della scuola, dove diventa chiaro che pesa troppo. Quando cerchi di mettere tutto insieme in una narrazione coesa, penso che diventi un mix di idee buone e non proprio buone. Tutto sembra mescolato in un unico grande caos, e quindi il gioco manca di concentrazione. È un vero peccato, perché qui c'è chiaramente del potenziale, ma per me c'erano semplicemente troppe palle in aria allo stesso tempo.

Devo anche ammettere che mi sono divertiti in alcune parti del gioco, mentre in altre volte quasi non volevo continuare a giocare. In particolare, le sequenze di inseguimento tra scaffali, armadi e strani corridoi divennero rapidamente più fastidiose che spaventose. Alla fine è stato qualcosa che doveva essere sopportato per progredire nel gioco. Penso che gli sviluppatori volessero che fosse caotico e stressante, ma per me in realtà ha avuto l'effetto opposto.

Annuncio pubblicitario:

Il gioco si gioca in prima persona, quindi vedi tutto attraverso gli occhi di Anne, rendendo l'esperienza molto intima. Per me, però, c'era il problema che i comandi sembravano imprecisi. Quando controlli il gioco con il mouse, c'è un ritardo nel movimento, quindi la telecamera sembra fluttuare leggermente indietro. Non so bene come spiegarlo altrimenti, ma sembrava quasi che la telecamera scivolasse in un movimento oleoso. Era piuttosto frustrante, soprattutto quando venivi inseguito e dovevi attraversare passaggi stretti tra librerie e armadietti. Non è l'ideale, e non credo di essere l'unico a stancarsi di queste sequenze di inseguimento. L'ispirazione viene chiaramente da Resident Evil 7 e 8, ma quei giochi lo fanno semplicemente meglio.

Graficamente, il gioco è molto mediocre, direi, e non ci sono molte impostazioni grafiche che puoi regolare. Tutto sembra un po' di bassa qualità e, in effetti, il gioco balbetta parecchio nei punti più strani. Quando un gioco che non appare particolarmente pesante graficamente richiede comunque così tanto, avrebbe potuto beneficiare di un po' più di ottimizzazione. Non che pretenda il ray tracing in tutto, ma potrebbe essere fatto meglio di BrokenLore Unfollow. Tuttavia, non criticherò troppo la musica. Fa quello che dovrebbe fare. A volte c'è una musica orchestrale pesante, specialmente durante le sequenze di inseguimento, e quando semplicemente cammini esplorando l'ambiente, ci sono principalmente suoni atmosferici. Il doppiaggio in realtà è buono, e non ho davvero nulla di cui lamentarmi.

Quindi consiglierei BrokenLore di smettere di seguire. Sì, se hai voglia di una dose di Resident Evil proprio qui, puoi goderti qualche ora divertente con BrokenLore Unfollow. Ma personalmente, preferirei aspettare l'uscita di Resident Evil 9. BrokenLore Unfollow sembra per lo più una copia mediocre di giochi migliori.