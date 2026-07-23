Bruci di incendi a rapido movimento a ovest di Bordeaux, 10.000 evacuati

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Un altro incendio in Francia ha costretto più di 10.000 persone a evacuare vicino alla costa atlantica del paese. Il nuovo incendio ha già bruciato circa 2.000 ettari a ovest di Bordeaux, minacciando allo stesso tempo parti di Lège-Cap Ferret e costringendo alla chiusura dell'accesso alla penisola. Ci sono piani di evacuazione su strada e via mare, se necessario, riporta Reuters.

Quest'estate, le ondate di caldo ripetute in Europa stanno trasformando la vegetazione in combustibile a combustione rapida. Tre ondate di caldo successive hanno peggiorato molto la siccità, messo sotto pressione le riserve idriche e lasciato naturalmente le foreste completamente secche, il che ha contribuito alla diffusione degli incendi in Francia, Spagna, Portogallo e Italia. In quest'ultima, un vigile del fuoco morì combattendo un incendio in Sicilia.

Ancora una volta, gli scienziati avvertono che il caldo sta peggiorando la siccità anche quando le piogge non sono l'unico problema. Secondo i dati, il cambiamento climatico sta riscaldando l'Europa più del doppio della media globale, con un calore estremo che accelera l'evaporazione dai suoli, prolunga la carenza d'acqua, danneggia le colture e, come dimostrato, aumenta il rischio di incendi boschivi nel continente.