HQ Brushes with Death sarà la prima espansione per Kingdom Come: Deliverance II, Warhorse Studios annuncia sui social media dove rivelano anche la sua data di lancio, che sarà il 15 maggio. L'espansione introdurrà diverse nuove meccaniche di gioco, tra cui imparare a progettare e dipingere i propri scudi. La storia si concentrerà su un artista enigmatico con un passato oscuro e sarà la prima delle tre previste, con Legacy of the Forge e Mysteria Ecclesiae che usciranno entro la fine dell'anno. Warhorse Studios ha anche annunciato che un aggiornamento gratuito verrà rilasciato contemporaneamente a Brushes with Death, che include nuovi minigiochi come il tiro con l'arco e le corse di cavalli, oltre a diverse piccole modifiche che mirano a migliorare e rafforzare l'esperienza di gioco. Non vedi l'ora di Brushes With Death ?