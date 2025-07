Bryan Coquard non è responsabile della caduta di Jasper Philipsen e la Cofidis cercherà di appellarsi al cartellino giallo

HQ

Il ciclista belga Jasper Philipsen ha subito una grave caduta durante la tappa 3 del Tour de France ed è stato costretto a ritirarsi dalla competizione. Si trova già in Belgio, dopo aver subito un intervento chirurgico all'articolazione acromioclavicolare. A questo punto tutta la colpa è ricaduta su Bryan Coquard, della Cofidis, colui che si suppone abbia provocato la caduta.

Certo, Coquard ha già pagato le sue azioni: è stato multato con 500 franchi svizzeri, circa 535 euro, gli sono stati tolti 13 punti in classifica e gli è stato dato un cartellino giallo, un nuovo sistema introdotto dall'UCI nel 2025 per affrontare comportamenti pericolosi o antisportivi nel gruppo, come lo sprint irregolare, l'ostruzione o la spinta. Se riceve un altro cartellino giallo durante il Tour de France, verrebbe squalificato e sospeso per sette giorni.

Tuttavia, è giusto? I video dell'incidente sembrano confermare che, pur essendo stato Coquard a colpire Philipsen e a farla cadere, ha reagito solo a una catena di azioni avviate da altri piloti, Jonathan Milan e Simone Consonni di Lidl Trek. E nemmeno nulla di intenzionale o sconsiderato ha causato l'incidente, se esaminato individualmente, StickyBottle.com.

Quasi in lacrime, Coquard ha detto che "Potete immaginare che l'abbandono della maglia verde non mi porti assolutamente gioia" e che "Anche se non è stato assolutamente intenzionale, ho offerto le mie scuse a Philipsen e Alpecin-Deceuninck. Non sono un cattivo ragazzo, e questo è tutt'altro che piacevole". Tuttavia, ha ricevuto molti insulti e abusi online, che hanno spinto il suo team a intervenire:

Bryan Coquard desidera sottolineare quanto sia stato profondamente colpito dall'incidente e dal ritiro di Jasper Philipsen. È stato uno sfortunato incidente di gara, ma la sua responsabilità non è in alcun modo coinvolta nel cambio di traiettoria. Il team si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro chiunque violi la loro integrità".

Philip Roodhooft, co-proprietario di Alpecin-Deceuninck, il team di Philipsen, ha detto che Jasper "è stato vittima di qualcosa in cui non era totalmente coinvolto" ma "gli altri due, si scontrano o si schiantano, ma non si tratta di incolpare. È stato solo uno stupido incidente, qualcosa che può succedere".

Ora, la Cofidis sta lavorando per far annullare il cartellino giallo su Coquard, ritenendo che non fosse giustificato. "Bryan mantiene la sua linea. Anche lui è stato vittima di un incidente di gara", e pensano che "poiché si trattava della maglia verde, la giuria a quanto pare ha ritenuto di dover reagire", riaprendo la polemica sui cartellini gialli nel ciclismo.

"Cos'è il giallo e cosa non lo è?Lo stesso Philipsen si è chiesto l'anno scorso, quando un incidente al Baloise Belgium Tour ha portato alla punizione del collega Davide Bomboi. "Non aveva fatto nulla di male. Il giallo era ingiusto e inutile" (via The Guardian).