Bryan Cranston lotta nel mondo dello spettacolo in Everything's Gonna Be Great

Nonostante abbia quasi 70 anni, Bryan Cranston è ancora un uomo molto, molto impegnato. È appena apparso nei panni dell'eccentrico dirigente dello studio Griffin Mill inThe Studio e presto si riunirà con Wes Anderson inThe Phoenician Scheme, apparirà nel ritorno diMalcom in the Middle, reciterà nello spin-off diGrendel Beowolf e altro ancora. In effetti, un progetto imminente è uno sforzo drammatico in cui Cranston appare al fianco di Allison Janney come i capi di una famiglia di imprenditori dello spettacolo in difficoltà, con questo film che debutterà già a giugno.

Proveniente da Lionsgate, questo film è noto come Everything's Going to Be Great, e ruota attorno a Buddy e Macy Smart (Cranston e Janney) mentre cercano di superare una vita finanziariamente turbolenta mentre crescono i loro figli Lester e Derrick. Questo diventa ancora più impegnativo quando Buddy decide di inseguire una grande occasione che potrebbe cambiare le loro vite per sempre, mentre Macy è lasciata a sostenere la famiglia Smart mentre l'attenzione di Buddy è altrove.

Everything's Going to Be Great arriverà nei cinema già il 20 giugno e, con questo avvicinarsi sempre di più, puoi vedere il trailer del film qui sotto e la sua sinossi ufficiale.

"Non c'è business come lo show business – per Buddy e Macy Smart (Bryan Cranston e Allison Janney) questo significa una vita imprevedibile nel teatro regionale mentre cercano di crescere i loro figli radicalmente diversi, Lester e Derrick. In tutto questo, Buddy insegue i suoi sogni inarrestabili e Macy è lasciata a mettere tutto insieme e a tenere a galla la famiglia. Mentre la famiglia è alle prese con l'identità e l'appartenenza, condivide un viaggio umoristico e sincero alla scoperta di sé, imparando il potere di possedere i propri riflettori, indipendentemente dalla fase della vita in cui ci si trova".