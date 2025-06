Bryce Dallas Howard vuole che Dave Filoni riporti Mace Windu in Star Wars

HQ

Sebbene sia conosciuta più per le sue doti di recitazione, Bryce Dallas Howard ama anche mettersi dietro la sedia del regista di tanto in tanto. Ha diretto tre episodi di The Mandalorian e si tiene coinvolta in Star Wars più di quanto si possa pensare.

Parlando con The Direct, Howard ha rivelato che molesta Star Wars: The Clone Wars e lo showrunner di Star Wars: Rebels Dave Filoni su molte cose. In particolare, vorrebbe riportare in vita Mace Windu.

"Beh, voglio dire, voglio lavorare con Sam Jackson, a prescindere da tutto, in qualsiasi circostanza. E mi piace anche lavorare in Star Wars", ha detto Howard. "Molendo molto Dave Filoni per un sacco di cose, e questa è solo una, ma, sì, no, è stata una conversazione divertente, ma non ha portato a nulla".

Mace Windu di Samuel L. Jackson è stato un Jedi incredibilmente popolare fin dalla sua presentazione nel 1999. Dalla sua morte in La vendetta dei Sith, non è stato visto nell'universo di Star Wars al di fuori di The Clone Wars. Alcuni sospettavano che il leader supremo Snoke fosse Windu sotto mentite spoglie, ma questa teoria non si è mai avverata.