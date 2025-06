Bubble Bobble: Sugar Dungeons annunciato, per il lancio questo inverno

Come parte del Arc System Works Showcase, lo sviluppatore e Taito hanno appena rivelato che stanno lavorando a un nuovissimo gioco Bubble Bobble. Conosciuto come Bubble Bobble: Sugar Dungeons, questo è descritto come un gioco d'azione e anche una "nuovissima esperienza Bubble Bobble".

Il gioco seguirà l'adorabile Bub mentre si imbarca in una grande avventura in profondità in una varietà di diversi dungeon colorati di dolcetti, in cui ci si aspetta di superare minacce ed enigmi ambientali soffiando bolle per intrappolare i nemici e persino di usare le bolle per piattaforma e raggiungere nuove altezze e aree.

Inutile dire che sarà un'avventura piuttostoBubble Bobble unica, che promette "più missioni, più potere" e tutto questo già entro la fine dell'anno. Sì, il gioco verrà lanciato nell'inverno del 2025 e arriverà su PC, Switch 1 e PS5 ovunque tranne che in Giappone, che piuttosto sorprendentemente deve aspettare fino al 2026 per il gioco.

Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.