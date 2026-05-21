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Torniamo indietro al 1995, quando io e i miei due fratelli maggiori incontrammo per la prima volta la rossa Bubsy. Avevo sette anni e ricordo come abbiamo sfogliato con attenzione la selezione di giochi a noleggio nel negozio di video locale, e per qualche motivo siamo stati attratti dal allegro lince in copertina. Dopo di ciò, il mio ricordo più forte è un misto di frustrazione, delusione e rassegnazione. Il gioco era semplicemente troppo complicato per il mio io di sette anni, e mi sembra di ricordare che non abbiamo superato molti livelli.

La mia conoscenza di Bubsy avrebbe potuto finire lì, e molte recensioni dei giochi successivi suggeriscono che probabilmente sarebbe dovuto essere così. Ma alcune serie di giochi hanno la capacità di rientrare nella tua coscienza e riapparire ogni tanto come un jack-in-the-box. A volte Bubsy faceva la sua comparsa tramite canali YouTube come Angry Video Game Nerd, altre volte in liste di giochi terribili. Nonostante questa storia turbolenta, c'era qualcosa di attraente in Bubsy 4D quando è finito nella lista delle prossime copie per la recensione.

Sì, è tornato di nuovo.

Ora, poco più di trent'anni dopo, Bubsy è arrivato allo studio di videogiochi Fabraz con sede a New York, dove segue Atari che ha raggiunto un accordo di massa con l'ex publisher Accolade nel 2023. Fabraz è uno studio indie noto per titoli come Demon Turf, Slime-san e Planet Diver, e col senno di poi, sono lieto di dire che la scommessa di Atari nel cedere loro le redini ci ha dato qualcosa di raro come un vero gioco di Bubsy.

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Fabraz ha sicuramente fatto i compiti. Bubsy è fulminea, i Woolies amano ancora il filato, e i mondi sfrecciano a velocità folle. In superficie, tutto sembra molto familiare a chi di noi ha esperienza con i primi capitoli della serie, ma gli sviluppatori hanno anche esplorato a fondo gli archivi e portato alla luce personaggi come Oblivia, Terry e Terri, che originariamente apparivano nella sfortunata serie TV del 1993. Spariti i terribili posizionamenti dei nemici, sparito il lince che corre fuori scena, è sparita la sensazione di essere ridotti a nulla dopo un solo colpo sfortunato di un nemico. Fabraz ha preso nota di ciò che era più frustrante dei giochi originali e ha permesso che emergesse qualcosa di nuovo.

La grafica cel-shaded è impressionante.

Bubsy 4D inizia con la banda seduta a casa di Bubsy che gioca con la sua vecchia videocamera. Improvvisamente, lo scienziato dei topi Virgil irrompe e annuncia che i Woolies sono tornati, e questa volta stanno rubando le pecore del pianeta invece della lana, con l'obiettivo di creare il loro proprio super-filo dorato. Tuttavia, il piano va storto e le pecore rovesciano i loro carcerieri e costruiscono i "Baabots", un esercito di robot simili a pecore che tornano a prendere tutto il filo d'oro. Naturalmente, questo non può continuare e presto il gruppo viene coinvolto in un inseguimento intergalattico.

La trama è volutamente banale, e i dialoghi prendono in giro con buon cuore sia questa storia che la storia turbolenta della serie. Il doppiaggio è per lo più molto divertente, e il classico tormentone del personaggio "Cosa potrebbe mai andare storto?" viene interpretato con più finezza che mai.

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Una versione demo è disponibile da poco più di un mese su console e dallo scorso autunno su PC, dove le reazioni sono state sorprendentemente positive, soprattutto rispetto ai precedenti flop della serie. Un dettaglio che mi ha davvero colpito è l'elogio per i comandi precisi del gioco, qualcosa che inizialmente mi ha lasciato scettico, ma che mi ha comunque incuriosito perché una parte centrale di Bubsy 4D è lo speedrunning; Scorrere i livelli per scalare le classifiche globali. Dopo qualche livello, sono rimasto colpito dal fatto che ci avevo messo ben 25 minuti per completare un livello, solo per scoprire che il record mondiale era poco più di due minuti e mezzo. Ho avuto tempo per riflettere: cosa c'è di così fantastico in questi controlli? Qualche ora dopo, quando avevo finito il gioco, mi è caduto la consapevolezza. È semplicemente una questione di buttarsi dentro, memorizzare le combinazioni di tasti per memoria muscolare e osare "lasciar andare".

Ora è disponibile una demo se vuoi provarci.

Ci sono così tante cose positive da dire sui comandi che voglio iniziare dalle basi: la risposta è perfetta. Bubsy può girarsi con un po' di penny, eseguire attacchi rapidi al volo e planare con grazia nell'aria. Inoltre, c'è una nuova abilità in cui il lince si rannicchia a palla e sfreccia attraverso i livelli. Ammetto che ci sono voluti parecchi riavvii e una serie di imprecazioni prima di padroneggiare il sistema, ma una volta che i comandi diventano naturali, il gioco prende davvero il suo valore, e poi diventa una gioia fantastica rivisitare i vari pianeti.

Durante il percorso, puoi anche acquistare nuove abilità e skin dai cugini Terry e Terri. Alcuni potenziamenti migliorano l'arrampicata e il salto, cambiando completamente la dinamica di gioco, mentre le scelte estetiche ti permettono di personalizzare l'aspetto di Bubsy, o addirittura di farlo apparire esattamente come lo ricordi ai vecchi tempi. Inoltre, Bubsy non si tira indietro dal rompere la quarta parete. Commenta ciò che accade mentre giochi, e anche quando metti in pausa o apporti modifiche al sistema di menu del gioco. Se spegni i suoi dialoghi, ti accusa di censura e se ti fermi nel momento sbagliato, si lamenta del tuo tempismo. Oltre a questo, ci sono molte altre piccole gemme nascoste che dovreste scoprire da somi.

Bubsy adora rompere la quarta parete.

Visivamente, Fabraz ha optato per uno stile cel-shaded che conferisce al gioco un'atmosfera deliziosa e cartoonesca. Questo funziona benissimo per il cast di personaggi e i nemici, ma purtroppo non altrettanto bene per gli ambienti in cui vivono. Capisco perfettamente che un gioco con un tale focus sullo speedrunning debba dare priorità a un frame rate impeccabile, ma quando questo avviene a scapito dei dettagli, per me è un difetto. I mondi sono certamente colorati e affascinanti, ma a volte risultano piuttosto vuoti, poiché il level design è aperto con molte strade alternative per i percorsi avventurosi e chiaramente segnati per chi preferisce giocare sul sicuro. L'avventura si estende anche su tre pianeti unici fatti rispettivamente di lana, cartone ondulato e spazzatura. Ogni nuovo mondo introduce nuove sfide e nemici che trasformano la vita del lince in una suppressione sudata.

I mondi a volte sono piuttosto vuoti.

Negli anni, mi sono piuttosto stancato dei giochi platform che tengono la mano del giocatore. Super Mario, ad esempio, non è più così spietato come lo era su NES, ma in Bubsy 4D ho presto capito che Fabraz ha trovato un equilibrio delicato, posizionandosi saldamente sul lato giusto della scala delle sfide. Un platform dovrebbe essere complicato, ma non dovrebbe causarci capelli grigi o stress post-traumatico. Ci sono stati sicuramente momenti in cui ho spento il gioco per pura stanchezza a difficoltà, ma quando sono tornato allo stesso livello, con una migliore comprensione dei comandi, ho provato invece una grande gioia per quanto sono arrivato lontano. Detto ciò, il gioco non è del tutto implacabile. Ci sono molti punti di salvataggio sotto forma di catbox per gatti, e raramente devi rifare sezioni lunghe per tornare indietro. Tuttavia, prima di aver imparato i comandi al meglio, certi ostacoli possono sembrare quasi insormontabili.

Certo, volere di più è fondamentalmente un buon segno, ma avrebbe dovuto durare più a lungo.

L'impostazione segue una formula tradizionale da platform in cui attraversi quattro o cinque livelli e poi ti trovi contro un boss. Secondo me, un buon scontro con un boss richiede diversi tentativi in cui all'inizio fallisci miseramente, ma ad ogni tentativo in più impari i pattern del boss e trovi una via d'uscita. Quando il boss finalmente cade, una sensazione incredibilmente soddisfacente si diffonde nel tuo cuore, ed è esattamente così qui. Bubsy 4D è impegnativo nel modo migliore, eppure purtroppo l'avventura è un po' breve. Incrocio le dita per futuri DLC che aggiungeranno più mondi, il gioco mi ha richiesto 4-5 ore per completarlo, e a una seconda partita penso che la maggior parte delle persone potrebbe facilmente dimezzare quel tempo.

Riassumere Bubsy 4D è un compito molto più piacevole di quanto avessi mai osato sperare. Certo, il breve tempo di gioco, gli ambienti a volte spogli e i compromessi visivi fatti per il frame rate impediscono al titolo di raggiungere i massimi livelli del platform. Ma una volta che i comandi sono dove dovrebbero essere e sfrecciate sullo schermo con un sorriso sul volto, le carenze grafiche svaniscono nell'insignificante. Fabraz ha raggiunto l'impossibile apparente: ha eliminato la vecchia fonte di imbarazzo e ha reso di nuovo rilevante la rossa Bubsy. Forse non è un capolavoro rivoluzionario e impeccabile, ma è un gioiello platform davvero forte, impegnativo e incredibilmente divertente che supera di gran lunga le aspettative. Per quel bambino di sette anni che una volta sospirò disperato davanti al gioco del noleggio, la riacchiesta è totale. "Cosa potrebbe mai andare storto?" Bubsy si chiese una volta. Questa volta, la risposta è: sorprendentemente poco.