Bubsy 4D Anteprima: la tua prossima ossessione per la corsa veloce

Sebbene ci siano alcune puntate più moderne e recenti della serie Bubsy, la lince rossa non è stata un nome particolarmente importante nello spazio di gioco dagli anni '90. Naturalmente, l'azienda che ha tentato di far rivivere questo personaggio sono gli specialisti retrò Atari, che hanno instillato il talento dello sviluppatore Fabraz per creare un nuovo capitolo in grado di competere con il meglio del genere platform. Questo è stato svelato per intero al pre-show di Gamescom Opening Night Live ed è diventato un grande successo, con molti che ora chiedono a gran voce ed entusiasti di vedere di più da Bubsy 4D.

Per prima cosa, la parte 4D del nome è per lo più solo una gag stupida, poiché non dovresti aspettarti che Smell-O-Vision o qualcosa di simile venga utilizzato e porti l'immersione a nuovi livelli assurdi. No, questo è solo un modo per continuare a costruire sulla convenzione di denominazione che in precedenza includeva Bubsy 3D nel 1996.

Al di là del nome stravagante, questo è Bubsy indietro come lo conosci e lo ami. Fabraz ha sviluppato un platform colorato e vibrante progettato per essere veloce, fatto per essere giocato in modo da concatenare le rispettive mosse e abilità insieme per superare la sfida di ogni livello il più velocemente possibile. Certo, non devi essere un demone della velocità, e puoi prendere le cose al tuo ritmo, raccogliendo oggetti da collezione durante il livello nello stesso modo in cui ti aspetteresti da qualsiasi platform, ma Bubsy 4D dà il meglio di sé quando tenti di rompere il gioco e fare cose e raggiungere luoghi che sembrano innaturali, qualcosa che gli sviluppatori mi hanno confermato durante una sessione pratica alla Gamescom.

La breve build demo che ho testato (più volte a dire il vero, dato che è stato un vero spasso) includeva prima un tutorial per insegnare le basi delle varie meccaniche e poi mi ha lasciato libero in un livello più ampio in cui l'obiettivo era prima di tutto quello di raggiungere l'asta della bandiera, se vuoi. C'è stato un breve filmato narrativo prima che ha stabilito il precedente dell'avventura e il motivo per cui Bubsy e i suoi alleati stanno prendendo il cosmo questa volta, ma poiché questo è stato solo breve mi concentrerò maggiormente sul gameplay per il bene di questa anteprima.

Come ci si aspetterebbe da un platform moderno, Bubsy 4D è pieno zeppo di meccaniche uniche da padroneggiare. C'è il tradizionale salto, salto, arrampicata e planata che ti aspetti, ma questi sistemi sono abbinati a una funzione di gonfiaggio e rotolamento simile a una palla di pelo simile a Monkey Ball, salto sul muro e modi per concatenare queste diverse mosse insieme in modo da poter attraversare immensi spazi e distanze e raggiungere altezze inaspettate. Fabraz vuole che tu faccia cose insolite e inaspettate, e il set di mosse ti incoraggia e ti permette assolutamente di fare queste cose, promuovendo la creatività in ogni momento in un modo che molti platform 3D moderni non eguagliano. Ed è anche super fluido, non si sente mai una volta restrittivo e frustrante da giocare, accettando ulteriormente il tema che la corsa veloce e l'impostazione di tempi di livello incredibili, sono al centro di questo capitolo della serie.

Oltre a questo, dovresti aspettarti un mondo a tema artigianale che ha un sacco di segreti da scoprire e modi per espandere l'avventura raccogliendo oggetti da collezione, inclusi progetti che offrono l'opportunità di aggiungere ancora più mosse al kit di Bubsy. C'è una colonna sonora allegra e jazz che si abbina allo stile del gioco, e il cast di personaggi farà del suo meglio per farti ridere, sia che si tratti di Bubsy stesso con commenti satirici e spiritosi nel gameplay, o di sentire gli alleati di Bubsy fare battute a spese del protagonista.

Il punto è che, mentre Bubsy 4D non ha le risorse né la portata familiare di Super Mario o anche di titani più moderni come Astro Bot, Fabraz ha una visione chiara per questo gioco, una direzione creativa che traspare e dovrebbe permettergli di confrontarsi con alcuni dei più grandi del genere. È un ottimo momento per essere un fan dei platform 3D e Bubsy 4D lo dimostrerà ulteriormente quando arriverà nel 2026.