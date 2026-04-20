Bubsy 4D ci vorranno circa sei ore per essere completato, ma gli speedrunner dovrebbero scorrere i titoli di coda prima

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Manca circa un mese alBubsy 4D suo arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Switch, con il prossimo platform di Fabraz previsto per il 22 maggio. Con il lancio alle porte, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di sederci con il fondatore dello studio e uno dei principali sviluppatori di Bubsy 4D, Fabian Rastorfer, per avere un'idea più approfondita di cosa aspettarci dal gioco.

Per esempio, potresti essere curioso di sapere quanto tempo dovrai dedicare per arrivare alla fine di Bubsy 4D ? Se così fosse, ci siamo indagate e abbiamo scoperto, come ci si aspetterebbe per un gioco con un focus importante sulla speedrunning, che dipende dal livello di abilità.

"Da circa tre a sei ore in base al livello di abilità, al tasso di completamento e a quanto ti fermi per "annusare i fiori". Questo, ovviamente, si allunga se si compete nelle classifiche o si cerca tutti i traguardi. Uno di loro ti sfida persino a finire il gioco senza essere colpito più di nove volte, buona fortuna con questo!"

Quando abbiamo avuto l'opportunità di provare manualmente Bubsy 4D per l'ultima volta, abbiamo potuto testare la nuova forma a palla di pelo, che sarà incredibilmente utile per chi vuole far scorrere i titoli di coda prima facendo speedrun nel gioco. A proposito di quella forma e di come viene usata nel gioco, Rastorfer ci ha detto quanto segue.

"La palla di pelo è divertente perché è il momento in cui passi da un platform più basato sulla precisione a uno basato sul momento e sulla fisica! È la versione di Bubsy di andare veloce!

"Ci sono segmenti nei livelli che ti incoraggiano a rotolare, ma la palla di pelo si accende davvero quando capisci che puoi muoverti dentro e fuori in un attimo in qualsiasi momento."

Puoi leggere la nostra intervista completa con Rastorfer qui per saperne di più sul perché ora è il momento perfetto per il ritorno di Bubsy e oltre.