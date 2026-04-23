Bubsy 4D demo ora disponibile per PlayStation, Switch e Xbox

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Pochissime mascotte sono riuscite a sopravvivere alla guerra contro Mario e Sonic nel mondo dei videogiochi, e la maggior parte è scomparsa senza lasciare traccia, anche se diverse di loro avevano giochi davvero buoni, come Sparkster (Rocket Knight Adventures), Zool, Croc e Sackboy.

Un personaggio che la gente tende a ricordare, anche se i giochi non erano particolarmente buoni, è Bubsy, che ha debuttato nel 1993 in Bubsy in Claws: Encounters of the Furred Kind. All'epoca veniva presentato come una sorta di "Sonic-killer" e si diceva fosse molto veloce; Il gioco ha venduto abbastanza bene e ha generato diversi sequel. Ma lo sviluppatore, Accolade, non sopravvisse e fu venduto nel 1999 a Infogrames - che nemmeno la società sopravvisse.

Questo portò a 21 anni senza segni di vita per la serie, ma nel 2017 e 2029 uscirono Bubsy: The Woolies Strike Back e Bubsy: Paws on Fire - entrambi, purtroppo, giochi mediocre. Ma ora, sette anni dopo, è quasi il momento di un nuovo inizio con Bubsy 4D, che sarà lanciato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One e Xbox Series S/X il 22 maggio.

In realtà ha ricevuto alcune impressioni positive da chi l'ha provato a eventi e simili, e ora puoi provarlo tu stesso. È stata rilasciata una demo giocabile Bubsy 4D per console (era precedentemente disponibile su PC) e, per accompagnarla, abbiamo anche ricevuto un nuovo trailer. Lo troverete qui sotto come al solito, e se avete già avuto modo di provare la nuova avventura di Bubsy, sentitevi liberi di condividere i vostri pensieri nella sezione commenti.