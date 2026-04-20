Bubsy 4D e Demon Tides sviluppatore Fabraz è "abbastanza contrario a GenAI"

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Uno degli sviluppatori platform più talentuosi dell'era attuale del gaming è Fabraz, uno studio indie che ha ideato i giochi Demon Turf e Demon Tides, e che presto si espanderà ulteriormente riportando Bubsy nell'atteso Bubsy 4D.

Lanciato su PC, PlayStation, Xbox e Switch il 22 maggio, con il lancio che si avvicina giorno dopo giorno, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con Fabian Rastorfer, fondatore di Fabraz e sviluppatore principale Bubsy 4D, per saperne di più sul nuovo titolo e sulla posizione dello studio sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle sue opere.

"Non usiamo LLM o GenAI nello sviluppo e generalmente siamo piuttosto contrari a GenAI. Amiamo il processo di creazione e siamo abbastanza certi che i nostri giocatori vogliano vedere ciò che NOI creiamo, non ciò che un modello di diffusione può sputare."

Bubsy 4D è l'ultimo capitolo della storia più ampia dell'icona del platforming che è leggermente caduta in disgrazia nell'era moderna, in modo simile a molte altre leggende del platform. Per quanto riguarda il motivo per cui ora è il periodo ideale per il ritorno di Bubsy, Rastorfer ci ha anche detto quanto segue.

"Non sono sicuro che sia il momento perfetto, ma penso che le stelle si siano allineate in un modo che sembra giusto! Atari l'ha affrontata nel modo giusto e il progetto ci è caduto in grembo proprio al momento giusto per farci trarre ispirazione.

"Il vecchio lince è in giro da un po', e ha persino provato a tornare due volte con vari gradi di successo, quindi siamo semplicemente felici di portare avanti la torcia e continuare l'eredità di questa serie incredibilmente affascinante!"

Puoi vedere la nostra intervista completa con Rastorfer qui, per approfondire la filosofia del gioco riguardo alla difficoltà e allo speedrunning.