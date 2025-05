Bubsy in the Purrfect Collection include quattro titoli per un totale di otto versioni

Lontano da quanto tutti ricordino, che ha avuto una carriera breve ma piuttosto intensa a metà degli anni '90 durante l'epoca in cui ogni azienda sentiva il bisognoBubsy the Bobcat di una mascotte della piattaforma.

Molti di loro erano al di sotto della media, ma alcuni si sono distinti e sono riusciti a diventare grandi nomi, e Bubsy è caduto da qualche parte nel mezzo. In totale, questo ha portato a sei giochi, con il più recente - Bubsy: Paws on Fire - uscito nel 2019. In questo momento, Atari e Limited Run Games stanno lavorando a una collezione chiamata Bubsy in the Purrfect Collection che contiene i classici degli anni '90 e ora ci hanno raccontato di più sul contenuto.

Si scopre che ci sono un totale di quattro giochi che saranno disponibili in diverse versioni. Ad esempio, se vuoi giocare all'edizione Mega Drive di Bubsy in Claw's Encounters of the Furred Kind, puoi farlo, o perché non l'adattamento Game Boy di Bubsy II. Ecco l'elenco di tutto ciò che è incluso:

• Bubsy in Claws incontri del tipo peloso (Super Nintendo, Super Famicom, Sega Mega Drive)

• Bubsy II (Super Nintendo, Sega Mega Drive, Game Boy)

• Bubsy in Fractured Furry Tales (Atari Jaguar)

• Bubsy 3D (PlayStation)

Non sappiamo quando la collezione verrà lanciata, ma arriverà nel 2025 per PC, PlayStation, Switch e Xbox.