Buckshot Roulette è appena stato lanciato su console Xbox e Game Pass

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Anche se è stato promesso da un bel po' di tempo, i fan delle console Xbox aspettavano che Buckshot Roulette si posassero sul loro ecosistema. In precedenza si pensava che il debutto sarebbe avvenuto nel 2025, ma poi l'edizione è stata posticipata al 2026, portando anche l'arrivo del progetto con Game Pass al 2026.

Comunque, siamo ora nella seconda metà del 2026 e finalmente c'è una buona notizia da condividere riguardo alla presenza di Buckshot Roulette sui dispositivi Xbox. Il gioco è appena stato lanciato su Xbox One, Xbox Series X/S e Microsoft PC Store, il che significa che per il prezzo impressionante di 2,99$ puoi acquistare una copia del successo indie di Mike Klubnika.

Vale anche la pena notare che la promessa aggiunta del Game Pass è appena avvenuta, il che significa che puoi giocare a Buckshot Roulette anche tramite il servizio in abbonamento.

Per quanto riguarda il contenuto Buckshot Roulette, questo è un gioco di roulette russa in cui l'obiettivo è affrontare un mazziere dove non c'è spazio per i perdenti. Devi raddoppiare la fortuna, rischiare, giocare il sistema, tutto nella speranza di uscire vivo, perché il dealer non cerca di fregarti per soldi, ma non vuole altro che scoccare un fucile a pompa calibro 12 direttamente nella tua testa. Hardcore, giusto?

Dai un'occhiata al trailer di lancio Xbox di Buckshot Roulette qui sotto, e per ulteriori dettagli sul gioco, non perderti la nostra recensione dedicata.