Bug critico scoperto all'ultimo minuto di ritardi Lonely Mountains: Snow Riders all'avvio su PlayStation 5

Dicembre è un ottimo periodo per iniziare gli sport invernali, soprattutto se il tempo è bello all'aperto. Molti approfittano anche di questi giorni per godersi gli sport invernali al chiuso, con un controller console in mano. Ma per chi di voi aveva in programma questa settimana di iniziare a sciare in Lonely Mountains: Snow Riders su PlayStation 5, abbiamo una brutta notizia all'ultimo minuto.

Megagon ha riscontrato un bug critico e ha dovuto posticipare all'ultimo minuto l'uscita del gioco per PS5, originariamente prevista per mercoledì 3 dicembre. Il team di sviluppo ha riportato questo in un comunicato stampa, insieme a una dichiarazione in cui si scusa e spiega la situazione:

"Eravamo decisamente in linea per il 3 dicembre, ma purtroppo un problema all'ultimo minuto ci ha costretti a rimandare il progetto," ha detto Daniel Helbig, cofondatore di Megagon. "La squadra ed io siamo molto dispiaciuti per la delusione. State tranquilli che stiamo lavorando duramente per sistemarlo e siamo ottimisti sul fatto che il gioco uscirà la settimana successiva."

Quindi sai, anche se è stato rimandato, se tutto andrà come previsto Megagon ti farà scivolare giù per le pendici di Lonely Mountains: Snow Riders prima che arrivi Natale.