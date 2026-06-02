Bugatti ha presentato un nuovo one-off

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Bugatti ha presentato un nuovissimo film unico basato sul W16 Mistral, ispirato a una delle opere letterarie più amate al mondo. Oltre a chiamarsi W16 Mistral, è anche chiamato "Le Retour du Jeune Prince" ("Il ritorno del giovane principe") e rende omaggio all'iconico Il Piccolo Principe dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry.

Il progetto fu commissionato da un collezionista di lunga data di Bugatti che scrisse anche una sua continuazione della famosa storia, con la divisione Sur Mesure di Bugatti che trasformò quel legame personale in un'opera d'arte in rotazione.

Presenta una combinazione di colori completamente su misura in rame e bronzo, progettata per imitare il riflesso della luce lunare sulla terra. L'esterno è ricco di dettagli artigianali, tra cui un cielo stellato dipinto a mano che si estende sulla carrozzeria posteriore e sull'ala. Nascosta sotto il freno ad aria si trova un'illustrazione speciale che raffigura una delle scene più iconiche del libro che coinvolge il Piccolo Principe e la volpe.

La personalizzazione va ben oltre la pittura. La griglia a ferro di cavallo riceve dettagli dorati, le pinze dei freni sono rifinite in rame e persino i tappi centrali delle ruote presentano finiture su misura. Nel vano motore troverai incisioni personalizzate di personaggi de Il Piccolo Principe incise nel leggendario motore W16 quad-turbo da 8,0 litri.

C'è molto di più, e il team Sur Mesure di Bugatti ha passato migliaia di ore a creare questa colorazione su misura. Puoi vederlo qui sotto.