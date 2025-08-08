Bugatti svela l'edizione speciale della coupé ispirata all'amato cavallo del fondatore dell'azienda

HQ

Bugatti produce molti modelli personalizzati e in edizione speciale, ma pochi sono su misura come il Brouillard. Si tratta di una creazione che proviene dalla piattaforma Programme Solitaire, l'espansione della gamma su misura della casa automobilistica. Si tratta di un modello Coupe che è stato sottoposto a una massiccia revisione per riflettere l'amato e fedele compagno di cavalli del fondatore Ettore Bugatti, portando a un'auto con tonnellate di accenti e riferimenti alla bestia a quattro zampe.

Con un motore W16 sotto il cofano in grado di erogare 1.600 CV di potenza e supportato da un telaio aerodinamicamente scolpito, le parti davvero uniche di questa vettura si trovano nei suoi interni (anche se anche i suoi fari posteriori sono un'opera d'arte).

All'interno, troviamo motivi di cavalli ricamati nei pannelli delle portiere e negli schienali dei sedili, il tutto mentre i sedili stessi sono personalizzati in base alle preferenze del proprietario e ognuno ha una disposizione unica delle toppe. C'è una leva del cambio che è stata realizzata da un unico pezzo di alluminio che include un inserto in vetro con una scultura in miniatura realizzata a mano dell'amato cavallo di Ettore Bugatti, e questo è in cima all'offerta di elementi in fibra di carbonio abbinati a una sorprendente combinazione di colori verdi.

Poiché si tratta di un modello molto personalizzato, non aspettatevi di vederne molti sulle strade.

Annuncio pubblicitario:

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Annuncio pubblicitario: