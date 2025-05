Dopo Poor Things, La favorita e Kinds of Kindness, sembra che la squadra di Emma Stone e Yorgos Lanthimos non andrà da nessuna parte presto, e ora hanno anche Jesse Plemons al seguito.

Il film è stato rivelato l'anno scorso ed è entrato in produzione la scorsa estate. Ora, secondo Deadline, punta a uscire questo ottobre, in particolare il 31 per la sua uscita più ampia, con proiezioni limitate dal 24.

Il film è incentrato su due teorici della cospirazione che rapiscono un amministratore delegato, credendo che sia un alieno che sta segretamente cercando di distruggere la Terra. Il film è un remake di un film sudcoreano intitolato Save the Green Planet.

Guarderai Bugonia ?

